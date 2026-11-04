배강희가 '최종면접'에서 차주원 역을 맡았다. / 사진제공=NEW

배강희가 '최종면접'에서 차주원 역을 맡았다. / 사진제공=NEW

배우 배강희가 '최종면접'(감독 김정훈)에 출연한 가운데 신승호와의 호흡에 만족감을 나타냈다.최근 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '최종면접'에 출연한 배우 배강희를 만났다.'최종면접'은 5000:1의 경쟁률을 뚫고 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 비밀이 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠지는 미스터리 영화다. 배강희는 혼란스러운 상황에서도 냉철함을 유지하는 완벽주의자 차주원 역을 맡았다. 극 중 백승빈으로 분한 신승호와 주로 호흡을 맞췄다.배강희는 오디션을 통해 영화에 합류했다. 그는 "몰입감이 굉장히 좋은 시나리오라는 생각이 들었다"며 "사건보다 인물의 심리나 관계에 집중하는 점 때문에 다음 내용이 궁금해졌다"고 지원 계기를 밝혔다. 이어 "오디션은 한 번만 보고 캐스팅됐고 감독님이 연기를 보고 '승호 배우한테 기가 밀리지 않겠다'고 말씀하셨다"고 회상했다. 또 "오디션 때 화를 내거나 감정을 쏟는 연기를 했는데 감정이 격해지면서 눈이 충혈되고 몸도 빨개졌다"며 "감독님이 '신체 증상이 나타난 게 의도된 거냐'고 하시며 흥미로워하셨다"고 설명했다.현장에서 신승호와의 호흡에도 만족감을 나타냈다. 그는 "승호 배우가 현장에서 에너지가 정말 좋다"며 "세트장이 많이 울릴 정도로 성량도 좋고 눈빛도 압도적"이라며 감탄했다. 그러면서 "내가 평소에 차분한 스타일인데 승호 배우에 맞춰 데시벨도 더 높이고 기세를 펼쳐야겠다고 생각했다"고 말했다.배강희는 평소 연기를 계획적으로 접근하기 보다 본능적으로 하는 편이라고 언급했다. 신승호 역시 그런 것 같았다고 설명했다. 배강희는 "합의하기 보다는 서로의 온도를 맞춰가면서 따라갔다"고 덧붙였다.'최종면접'은 4일 극장 개봉했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr