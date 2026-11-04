배우 신승환은 영화 '베테랑2', 드라마 '옥씨부인전' 등에 출연했다. / 사진제공=TV CHOSUN

배우 신승환이 아내와의 일상을 공개한다. / 사진제공=TV CHOSUN

배우 신승환이 데뷔 26년 만에 처음으로 방송에서 아내를 공개한다.4일 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 신승환 부부의 일상이 공개된다. 신승환은 아내와 함께 스튜디오에 출연해 첫 만남부터 결혼 생활까지 다양한 이야기를 전한다.아내를 본 MC 현영은 "너무 예쁘시다. 승환 씨 능력자다"며 감탄한다. 개그우먼 이성미가 어떻게 만났느냐고 묻자 아내는 "지인과의 자리에서 처음 만났는데 만날 때마다 편안하게 해주고 배려해 줬다"고 답했다. 신승환은 "아내가 리액션이 좋았다. 다 받아주니까 나에게 호감이 있나 싶었는데 원래 리액션이 좋은 거였다"고 말해 웃음을 안긴다.부부가 최근 이사한 집도 공개된다. 깔끔한 인테리어를 본 이성미가 아내가 꾸민 것이냐고 묻자 신승환은 아내가 인테리어 디자이너라고 소개했다. 아내는 "가족이 사는 공간은 편안해야 한다. 그래서 자연에서 온 소재들을 활용하려고 했다"고 설명했다.신승환이 출연하는 연극 '너를 들고 간다'의 연습 현장도 담긴다. 연습에 몰두한 남편을 본 아내는 "평상시 남편 모습과 다르기도 하고 맡은 역이 강한 역할이다 보니 낯설게 느껴진다"고 했다. 아내는 직접 준비한 간식 도시락을 들고 연습실을 깜짝 방문했고, 이를 본 홍경민은 "승환이가 어디서 이런 천사 같은 와이프를 만났냐"며 놀라워했다.'퍼펙트 라이프'는 이날 오후 8시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr