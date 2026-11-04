배우 하지원과 가수 성시경이 식당에서 밥을 먹고 있다. / 사진='26학번 지원이요' 공식 SNS

사진='26학번 지원이요' 공식 SNS

배우 하지원과 가수 성시경의 만남이 포착됐다.지난 3일 하지원의 유튜브 채널 '26학번 지원이요' 공식 인스타그램에는 "옆 테이블에 하지원이랑 성시경 둘이 밥 먹고 있음👀"이라는 문구와 함께 하나의 영상이 게재됐다.영상 속에는 하지원과 성시경이 테이블에 앉아 서로 음식에 대한 이야기를 주고받고 있는 모습. 둘은 편안한 분위기에서 자연스럽게 식사를 즐겼다. 채널 관계자 측은 두 사람의 영상이 오는 5일 오후 6시에 공개된다며 시청을 독려했다.하지원은 1978년생이고, 성시경은 1979년생이다. 두 사람의 나이 차이는 1살이다.한편 하지원은 2019년 유튜브 채널을 개설했다. 최근 '26학번 지원이요'를 통해 경희대학교 26학번 새내기라는 콘셉트로 대학 생활에 도전하는 모습을 보여주고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr