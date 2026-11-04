SM엔터테인먼트 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

SM엔터테인먼트가 음반·음원과 콘서트 매출 감소로 올해 3분기 실적이 전년 동기 대비 하락했다.SM은 올해 3분기 연결 기준 매출 2911억원, 영업이익 355억원을 기록했다고 4일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 9.5%, 영업이익은 26.4% 감소했다. 당기순이익은 원화 강세에 따른 환율 관련 손실 등의 영향으로 적자 전환했다.SM은 해외 공연과 팬 소통을 위한 소규모 공연에 집중하면서 국내 신보 활동이 줄어든 점을 실적 감소 요인으로 설명했다. 음반·음원 및 콘서트 매출이 감소했고 일부 종속법인의 수익성도 악화됐다. 별도 기준 매출은 1734억원으로 전년 동기 대비 22.8% 감소했다. 영업이익은 284억원으로 29.2%, 당기순이익은 111억원으로 65.7% 줄었다.MD(기획상품)·라이선싱 사업은 성장했다. 해당 부문 매출은 621억원으로 전년 동기 대비 23.5% 증가했다. 공연 MD 판매와 아티스트 IP를 활용한 협업 등이 매출 증가에 기여했다. 광고와 행사 활동이 늘면서 출연 매출도 21.3% 증가한 292억원을 기록했다.주요 종속법인 가운데 디어유는 구독자 증가와 서버 운영 효율화로 영업이익 92억원을 기록했다. 전년 동기 대비 5.6% 증가한 수치다. 드림메이커와 키이스트는 흑자 전환했지만, SM C&C는 콘텐츠 제작 비용 증가로 적자 폭이 확대됐다. SM라이프디자인그룹은 앨범 인쇄 매출 감소로 영업이익이 줄었다.SM은 4분기 NCT DREAM의 정규 6집과 태연의 정규 앨범, 엑소 카이·세훈 유닛의 미니 앨범 등을 선보일 예정이다. 내년 1분기에는 라이즈가 정규 앨범으로, 하츠투하츠가 미니 앨범으로 컴백한다. 레드벨벳 슬기와 NCT 재현의 정규 앨범을 비롯해 슈퍼주니어-83즈의 싱글, NCT JNJM(엔시티 제노재민)의 일본 싱글, 천러의 중국 싱글도 발매할 계획이다.공연 사업도 이어간다. 에스파는 런던과 파리, 스톡홀름 등 유럽 9개 도시에서 투어를 진행한다. NCT WISH는 데뷔 후 처음으로 서울 고척스카이돔에서 단독 콘서트를 개최하며, 해당 공연은 이미 매진됐다. NCT 127의 다섯 번째 투어와 엑소의 앙코르 콘서트, 웨이션브이의 중국 주요 도시 공연도 예정돼 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr