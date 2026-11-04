전지윤이 결혼을 발표했다. / 사진=SNS

그룹 포미닛 출신 전지윤이 비연예인과 결혼을 발표했다.4일 MHN스포츠에 따르면 전지윤이 오는 22일 비연예인과 결혼한다. 예식은 양가 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행된다.이로써 전지윤은 포미닛 멤버 중 두 번째로 결혼 소식을 전하게 됐다. 앞서 포미닛의 멤버 현아는 2024년 10월 가수 용준형과 백년가약을 맺었다.한편 전지윤은 2009년 포미닛으로 데뷔했다. 포미닛은 'Muzik', 'HUH', '이름이 뭐예요?', '미쳐' 등 여러 히트곡으로 사랑받았으며, 전지윤은 뛰어난 춤 실력과 랩을 바탕으로 활약했다. 2016년 포미닛 해체 이후 솔로 가수로 활동을 이어간 전지윤은 최근 웹소설 작가로도 활동 영역을 넓힌 것으로 알려졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr