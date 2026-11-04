배강희가 '최종면접'에서 차주원으로 분했다. / 사진제공=NEW

배강희가 '최종면접'에서 차주원으로 분했다. / 사진제공=NEW

배우 배강희가 연기에 대한 열정을 나타냈다.최근 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '최종면접'에 출연한 배우 배강희를 만났다.'최종면접'은 5000:1의 경쟁률을 뚫고 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 비밀이 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠지는 미스터리 영화다. 배강희는 혼란스러운 상황에서도 냉철함을 유지하는 완벽주의자 차주원 역을 맡았다.배강희는 연기를 시작한 계기를 밝혔다. 그는 "아무 일 하지 않고 2년 정도 집에 있었던 때가 있다"며 "그때 영화를 집에서 하루에 여섯편 정도씩 봤다. 그때 나를 일어서게 해준 게 영화였다"고 털어놨다. 이어 "내면에 채워지지 않는 갈증 같은 게 있었다"며 "영화라는 매개체를 통해 이를 해소할 수 있겠다고 생각했다"고 밝혔다.배강희는 이후 드라마 '환혼'의 도화 역, '더 글로리'의 어린 이사라 역 등을 맡아 시청자를 만났다. 그는 "연기 전공이 아니다 보니 계속 실험해보고 부딪혀보고 혼도 많이 나면서 연구를 혼자 해왔다"고 설명했다. 그러면서도 "아직도 연기가 너무 재밌다. 어려운 문제를 푸는 느낌"이라며 애정을 나타냈다.오디션을 통해 '최종면접'에 합류한 배강희는 합격 팁도 공개했다. 그는 "오디션 자리가 절대적 평가를 받는 자리라고 느껴지는 순간부터 경직되고 연기에도 힘이 많이 들어간다"며 "내 연기를 보는 분과 내가 상호 주체라고 생각하면 긴장이 덜 됐던 것 같다"고 말했다. 그러면서 "(오디션에서) 보여줘야 한다"라고 당차게 말해 웃음을 자아냈다.'최종면접'은 4일 극장 개봉했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr