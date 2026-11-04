배우 차예련이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

이하 차예련 소속사 HB엔터테인먼트 글 전문

배우 차예련이 학교폭력 의혹을 재차 부인하며 법적 대응을 예고했다. 소속사 측은 확인되지 않은 주장이 반복적으로 확산하고 가족에게까지 비난이 이어지고 있다며 허위사실 유포에 강경하게 대응하겠다는 입장을 밝혔다.4일 소속사 HB엔터테인먼트는 공식 입장문을 통해 "최근 온라인상에서 이어지고 있는 차예련 배우 관련 논란으로 배우를 아껴주시는 팬 여러분과 대중께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊은 유감을 표한다"고 전했다. 이어 "당사는 온라인상에서 제기된 차예련 배우의 과거와 관련한 주장에 대해 '사실무근'이라는 입장을 전달드린 바 있다"며 기존 입장을 재확인했다.소속사는 "그러나 이후에도 익명으로 제기된 확인되지 않은 주장과 추측이 반복적으로 확산하고, 배우의 가족들에게까지 비난이 향하는 현 상황을 매우 무겁게 받아들이고 있다"고 강조했다.법적 대응 방침도 밝혔다. 소속사는 "악의적인 허위사실 유포 및 인신공격에 대해서는 관련 자료를 철저히 확보하고 법률 검토를 거쳐 책임 있게 대응하겠다"며 "허위 사실 확산으로 인한 피해가 더 이상 커지지 않도록 강력한 조처를 하겠다"고 덧붙였다.앞서 차예련은 온라인상에서 과거 학교폭력 가해 의혹이 제기되며 논란에 휩싸였다. 당시 소속사는 해당 의혹을 즉각 부인하며 사실무근이라는 입장을 내놨다. 그러나 이후에도 온라인 커뮤니티와 소셜미디어를 중심으로 관련 주장과 추측성 게시물이 잇따르면서 논란이 이어졌다.특히 차예련뿐 아니라 남편인 배우 주상욱 등 가족을 향한 비난까지 제기된 것으로 전해졌다. 이에 소속사는 추가 입장문을 내고 확인되지 않은 주장의 확산을 경계하는 한편, 허위사실 유포와 인신공격에 대한 법적 조치를 예고했다.안녕하세요. HB엔터테인먼트입니다.최근 온라인상에서 이어지고 있는 차예련 배우 관련 논란으로 배우를 아껴주시는 팬 여러분과 대중께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊은 유감을 표합니다.당사는 온라인상에서 제기된 차예련 배우의 과거와 관련한 주장에 대해 ‘사실무근’이라는 입장을 전달드린 바 있습니다.그러나 이후에도 익명으로 제기된 확인되지 않은 주장과 추측이 반복적으로 확산하고, 배우의 가족들에게까지 비난이 향하는 현 상황을 매우 무겁게 받아들이고 있습니다.당사는 악의적인 허위사실 유포 및 인신공격에 대해서는 관련 자료를 철저히 확보하고 법률 검토를 거쳐 책임 있게 대응하겠습니다.또한 허위 사실 확산으로 인한 피해가 더 이상 커지지 않도록 강력한 조치를 취하겠습니다.감사합니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr