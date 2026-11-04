/사진제공=OFMUSIC ENTERTAINMENT

그룹 OVUS(오버스)가 내년 1월 정규 1집으로 데뷔한다. 이에 앞서 10주 동안 수록곡 10곡의 뮤직필름을 순차적으로 공개할 예정이다.소속사 오브뮤직 엔터테인먼트(OFMUSIC ENTERTAINMENT)는 4일 OVUS의 데뷔 계획을 밝혔다. 지난 1일 뮤직필름 공개 일정을 담은 티징 캘린더를 선보인 데 이어 2일에는 정규 1집 트랙리스트를 공개했다.OVUS는 오는 7일 낮 12시 첫 번째 뮤직필름 'BLUE ROSE'(블루 로즈)를 공개한다. 이후 매주 토요일 한 곡씩 총 10곡과 각 곡의 뮤직필름을 선보인다. 마지막 영상은 내년 1월 9일 공개되며, 같은 달 정규 1집 발매와 함께 정식 데뷔할 계획이다.일반적으로 신인 아이돌 그룹이 싱글이나 미니앨범으로 데뷔하는 것과 달리 OVUS는 처음부터 10곡을 수록한 정규앨범을 준비했다. 별도의 타이틀곡을 지정하지 않고 모든 수록곡을 홍보하는 방식도 택했다. 총괄 프로듀서인 씨엘로(CiELO, 본명 김지현) 오브뮤직 대표는 "10곡 모두 타이틀곡이라 자부할 만큼 완성도에 자신이 있다"고 밝혔다.이번 프로젝트에서는 10편의 뮤직필름이 하나의 이야기로 연결된다. 각 영상은 독립적인 내용을 담고 있지만, 전체를 이어 보면 하나의 작품이 되도록 구성했다. 연출은 신희원 감독이 담당했다. 신 감독은 뉴진스 'Attention'(어텐션), 'Super Shy'(슈퍼 샤이), 샤이니 'View'(뷰), 레드벨벳 'Automatic'(오토매틱) 등의 뮤직비디오를 제작한 인물이다.앞서 공개된 뮤직필름 티징 포스터 10종에는 네 멤버의 모습이 담겼다. 노을이 지는 하늘과 숲, 음악 작업 공간 등을 배경으로 각기 다른 분위기를 연출했다. 뮤직필름은 청춘을 소재로 멤버들의 이야기를 풀어낼 예정이다.OVUS는 케이디(KD), 해성(HAE SEONG), 린(LYNN), 전서(JEON SEO)로 구성된 4인조 그룹이다. 그룹명은 'OF US'(우리로부터)와 'OVER US'(우리를 넘어)에서 착안했다. 'One Voice, Unified Sound'를 슬로건으로 내걸고 서로 다른 배경을 가진 네 멤버가 하나의 음악을 만들어간다는 의미를 담았다.소속사는 멤버 전원이 보컬과 퍼포먼스를 소화하고, 작사·작곡과 악기 연주에도 참여할 수 있다고 설명했다.정규 1집에는 'BLUE ROSE', 'AMIGO', 'DAYFLOWER', 'DIZZY', 'FATE', 'STILL', 'EVERLASTING FLAME', 'STEP4ME', 'BELIEVER', '마침내, 우리' 등 10곡이 실린다. 발라드와 미디엄 템포, 밴드 사운드 등 여러 장르로 구성됐으며, 네 멤버 모두 작사에 참여했다.멤버별 솔로곡도 수록된다. 케이디는 'AMIGO', 전서는 'DAYFLOWER', 해성은 'STILL', 린은 'EVERLASTING FLAME'을 각각 선보인다. 'DIZZY'는 네 멤버가 공동으로 작사한 곡이다.그룹 온앤오프(ONF)의 와이엇(WYATT)은 전서의 솔로곡 'DAYFLOWER' 작곡에 참여했다. 앨범 전체의 프로듀싱은 음악 제작사 씨엘로그루브(CIELOGROOVE)가 맡았다.OVUS의 제작을 총괄한 씨엘로 대표는 연세대학교 작곡과 출신으로, 김재중과 에이핑크, NiziU(니쥬) 등의 음악 작업에 참여했다. 오디션 프로그램 '피크타임', '소년판타지', 'SCOOL'에도 제작진으로 이름을 올렸다.그는 피네이션(P NATION)과 포켓돌스튜디오(MBK)에서 A&R 업무를 담당한 뒤 2021년 씨엘로그루브를 설립했다. OVUS의 멤버 발굴부터 음악 제작, 영상 콘텐츠 기획까지 데뷔 프로젝트 전반에도 관여했다.씨엘로 대표가 올해 설립한 오브뮤직 엔터테인먼트는 일본 모바일 게임사 코로프라(COLOPL)로부터 투자를 유치했다. 코로프라는 도쿄증권거래소 프라임 시장에 상장된 기업이다. OVUS는 오브뮤직 엔터테인먼트가 처음 선보이는 아티스트 그룹이다.한편 OVUS는 오는 7일 'BLUE ROSE'를 시작으로 14일 'AMIGO', 21일 'DAYFLOWER', 28일 'DIZZY'의 뮤직필름을 공개한다. 12월에는 5일 'FATE', 12일 'STILL', 19일 'EVERLASTING FLAME', 26일 'STEP4ME'를 선보인다. 이후 내년 1월 2일 'BELIEVER', 9일 '마침내, 우리'를 공개하며 10주간의 프로젝트를 마무리한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr