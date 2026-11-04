이수현이 다이어트 식단을 공유했다. / 사진='이수현' 유튜브 캡처

이수현이 다이어트 식단을 공유했다. / 사진='이수현' 유튜브 캡처

그룹 악뮤(AKMU)의 이수현이 2년 넘게 30kg을 감량한 식단을 공개한 가운데 무리한 다이어트로 건강 이상을 느꼈다고 고백했다.지난 3일 이수현의 공식 유튜브 채널에는 '건강한 다이어트. 제발 이렇게만 먹읍시다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이수현은 자신만의 다양한 식단 비법을 공유했다.이수현은 식단을 시작하며 가장 중요한 기준을 설명했다. 그는 "식단을 하면서 가장 바뀌지 않았던 불변의 법칙은 탄수화물, 단백질, 야채를 챙기는 것"이라고 강조했다.과거 무리하게 체중을 줄였던 경험도 털어놨다. 이수현은 "빡센 식단을 할 때는 고구마, 감자 같은 것만 먹었다"라며 "일주일 정도 먹으니까 위가 아프더라. 그리고 기력이 없다. 사람이 안 건강해지는 게 느껴졌다"라고 설명했다. 이어 "빨리 빼야 하니까 정신력으로 버텼다"면서도 "그건 다이어트 식단이 아닌 극약 처방"이라고 정리했다.과도한 저염식으로 인해 건강상 이상을 느꼈던 경험도 털어놨다. 이수현은 "거의 1년 중 반년은 맥이 안 잡혔다"며 "코치님이 계속 염분을 먹으라고 했다"고 고백했다. 이후 소금을 먹으려고 노력한 뒤 맥이 잡히기 시작했다. 이수현은 "식단을 할 때 소금을 너무 무서워하지 말라"고 조언했다.이수현은 최근 체중 상태도 언급했다. 그는 "정신 안 차리고 먹으면 2kg이 금방 찌고, 다시 식단을 하면 금방 내려온다"며 "2kg을 올렸다 내렸다 반복하는데 그 아래로는 안 떨어진다"라고 밝혔다. 그러면서 "서울 콘서트가 끝났으니까 다시 빼보려고 한다. 올해 남은 기간 목표가 있다"라고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr