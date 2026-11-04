가수 겸 배우 나나가 나들이를 인증하고 있다. / 사진=나나 SNS

가수 겸 배우 나나가 나들이를 인증하고 있다. / 사진=나나 SNS

가수 겸 배우 나나가 그룹 빅뱅 출신 탑(본명 최승현)과 열애를 인정한 후 처음으로 일상 게시물을 업로드했다.나나는 4일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 업로드했다. 공개된 사진들 속에는 나나가 데님 청바지에 브라운 컬러가 들어간 후드티 그리고 검은색 가방을 매치한 채 나들이를 즐기고 있는 모습. 반려견도 품에 안고 있었다.또 다른 사진들에서는 와인 컬러의 재킷에 데님 청바지와 로퍼를 매치하고 있었다. 나나는 무심한 듯 카메라를 바라보기도 했다.해당 사진들은 나나가 탑과 열애를 인정한 후 처음으로 업로드한 일상 게시물이라는 점에서 눈길을 끌었다.두 사람의 열애 소식은 지난달 알려졌다. 나나의 소속사 측은 "올해 1월 탑의 솔로곡 '완전 미쳤어!' 뮤직비디오 촬영을 계기로 인연을 맺었으며, 지난 6월 연인 관계로 발전했다"고 밝혔다.같은날 나나는 팬 소통 플랫폼을 통해 "많이 당황했지. 나도, 조금 부끄럽기도 하고"라며 갑작스럽게 알려진 열애 소식을 언급했다. 이어 "예쁘고 건강하게 만나겠습니다!"라며 탑과의 교제를 직접 인정했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr