신승환 아내가 '퍼펙트 라이프'에 등장한다. / 사진제공=TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'

신승환 부부가 '퍼펙트 라이프'에 출연한다. / 사진제공=TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'

배우 신승환이 데뷔 26년 만에 방송 최초로 아내를 공개한다. 미모의 아내는 인테리어 디자이너로 활동 중인 것으로 알려졌다.4일 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에는 신승환이 아내와 함께 출연해 부부의 일상을 공개한다.신승환의 아내가 등장하자 MC들은 미모에 감탄했다. 현영은 "너무 예쁘시다. 승환 씨 능력자다"라고 말했다. 이성미 역시 "승환이가 전생에 나라를 구했나. 어떻게 이렇게 예쁜 아내를 만나게 됐냐"라고 물었다.이에 신승환의 아내는 "지인과의 자리에서 처음 만났는데 만날 때마다 편안하게 해주고 배려해 줬다"라며 남편과의 첫 만남을 회상했다. 신승환은 "아내가 리액션이 좋았다. 다 받아주니까 나에게 호감이 있나 싶었는데, 원래 리액션이 좋은 거였다"라고 털어놔 웃음을 자아냈다.이날 방송에서는 신승환 부부가 새로 이사한 집이 공개된다. 깔끔하고 세련된 인테리어를 본 이성미가 "집이 깔끔하고 너무 예쁘다. 집은 아내가 꾸민 거냐"라고 묻자, 신승환은 "아내가 인테리어 디자이너"라고 밝혔다.신승환의 아내는 "가족이 사는 공간은 편안해야 한다. 그래서 자연에서 온 소재들을 활용하려고 했다"라며 인테리어에 담긴 생각을 전했다.신승환이 출연하는 연극 '너를 들고 간다'의 연습 현장도 공개된다. 연습에 몰두하는 남편을 지켜본 아내는 "평상시 남편 모습과 다르기도 하고 맡은 역이 강한 역할이다 보니 낯설게 느껴진다"라고 말했다. 이후 직접 준비한 간식 도시락을 들고 연습실을 깜짝 방문했다. 신승환 아내의 방문에 홍경민은 "승환이가 어디서 이런 천사 같은 와이프를 만났냐"라며 감탄한다.신승환 부부의 일상은 4일 오후 8시 방송되는 '퍼펙트 라이프'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr