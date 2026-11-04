가수 겸 배우 안재욱이 사연자에 조언한다. / 사진=텐아시아 DB

4일 오후 7시 공개되는 유튜브 채널 '비보TV'의 '비밀보장' 594회에는 안재욱이 게스트로 출연해 송은이, 김숙과 이야기를 나눈다. / 사진 제공 : ‘비밀보장’

가수 겸 배우 안재욱이 사연자에 조언한다.4일 오후 7시 공개되는 '비밀보장' 594회에는 가수 겸 뮤지컬 배우 안재욱이 출연한다. 이날 안재욱은 조세호와 얽힌 유명한 결혼식 일화도 다시 꺼낸다. 과거 김흥국은 방송에서 조세호에게 "안재욱 결혼식 때 왜 안 왔냐"고 물었다. 당시 조세호가 "모르는데 어떻게 가냐"고 답한 장면은 온라인에서 화제를 모으며 '프로 불참러'라는 별명까지 만들어냈다.안재욱은 이후 별다른 친분이 없던 조세호가 방송에 나올 때마다 자신에게 영상 편지를 보냈다고 회상한다. 이를 TV로 지켜보다 자신도 모르게 인사를 할 뻔했다고 밝혀 웃음을 자아낸다.특히 안재욱은 조세호의 결혼식에는 직접 참석했다고 밝힌다. 과거 조세호가 자신의 결혼식에 참석하지 않아 유명해졌던 만큼, 이날 안재욱의 참석 여부에도 관심이 쏠렸다는 설명이다.두 사람은 각종 모임에 참석해야 할지를 고민하는 사연에도 답한다. 이혼한 전남편과 함께했던 연말 모임부터 남자친구가 참석을 권한 나이트클럽 생일 파티, 아버지의 첫 합창 공연과 좋아하는 가수의 콘서트가 겹친 상황 등이 소개된다.평소 아이들과 함께하는 시간을 중요하게 생각한다는 안재욱은 김숙이 계속해서 금액을 제시하자 판단이 흔들리는 모습을 보이기도 한다.친구 사이의 경제적 격차를 다룬 사연에서는 배우 차태현과의 일화를 바탕으로 솔직한 조언을 건넨다. 안재욱은 과거 차태현에게 "나중에 형보다 돈을 많이 벌게 되면 그때 사"라고 말한 적이 있다고 밝힌다. 이어 "생각보다 빨리 사더라"고 덧붙이며 차태현과의 오랜 친분을 드러낸다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr