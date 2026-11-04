배우 한다감이 생후 26일 된 아들 주원의 얼굴을 공개했다. / 사진제공=KBS2

배우 한다감이 생후 26일 된 아들 주원의 얼굴을 공개했다. / 사진제공=KBS2

배우 한다감이 생후 26일 된 아들 주원의 얼굴을 공개했다. 46세에 출산해 연예계 최고령 산모로 알려진 가운데, 아들을 처음 만난 친정아버지가 금연까지 결심한 사연이 전해졌다.4일 방송되는 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 642회는 '선물처럼 네가 왔다' 편으로 꾸며진다. MC 김종민과 랄랄이 진행하는 이날 방송에서는 한다감의 부모님이 손자 주원과 처음 만나는 모습이 그려진다.한다감의 아들은 외할머니, 외할아버지와 첫 만남을 갖는다. 공개된 주원의 얼굴에서는 엄마 한다감과 뚜렷한 닮은꼴 인상이 두드러지지 않는 가운데, 가족들은 손자의 모습에 연신 미소를 짓는다. 평소 딸바보로 알려진 한다감의 아버지는 손자를 향한 남다른 애정을 보인다. 주원의 태몽까지 꿨을 만큼 손자의 탄생을 기다려온 그는 첫 만남부터 주원에게 푹 빠진 모습을 보인다.손자의 탄생은 한다감의 아버지가 오랫동안 유지해 온 생활 습관까지 바꾸는 계기가 된다. 그는 "다감이가 1억을 준다고 해도 금연을 안 했는데, 주원이를 생각해서 금연을 시작했다"고 밝힌다. 딸의 부탁에도 끊지 못했던 담배를 손자를 위해 내려놓기로 한 것. 앞으로도 건강한 모습으로 주원의 곁을 지키겠다는 마음을 전한다.한다감의 어머니 역시 손자를 품에 안고 감격스러운 마음을 표현한다. 그는 "내 새끼의 새끼구나"라며 딸이 낳은 아들을 바라보고, 주원은 할머니와 할아버지를 향해 미소를 짓는다. 한다감의 부모님은 손자에게서 눈을 떼지 못한 채 첫 만남의 기쁨을 만끽한다.'슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr