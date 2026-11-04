이유리가 이사한 새집을 공개한다./사진제공=KBS

이유리가 이사한 새집을 공개한다./사진제공=KBS

이유리의 새로운 보금자리가 공개된다.오는 5일 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)은 7주년 특집 ‘집으로’ 2편으로 진행된다. 이에 지난주 ‘편스토랑’ 집밥퀸 오윤아가 3년 만에 돌아온데 이어 ‘편스토랑’의 원조 대용량 여신, 대상 배우 이유리가 컴백한다. 이유리가 그 사이 달라진 근황과 함께 새롭게 이사한 집까지 방송 최초 공개한다고 해 이목이 쏠린다.이날 공개되는 VCR 속 이유리는 도복 차림으로 태권도 기술을 선보여 시선을 강탈한다. 이에 이유리는 “태권도 대회에 나가서 메달을 땄다”라고 밝힌다. 액션 연기를 위해 시작한 태권도에 흥미를 붙여 메달까지 땄다는 이유리의 말에 “역시 이유리”, “여전하다”, “열정 유리” 등 반응이 쏟아진다.얼마 전 이사했다는 집도 공개된다. 이유리가 스스로를 ‘미니멀라이프 추구자’라고 밝힌 만큼 거실은 전체적으로 깔끔한 인테리어를 자랑한다. 그러나 이어 공개된 이유리의 취미방, 드레스룸, 주방 등은 그야말로 맥시멀라이프 그 차제라고. 특히 이유리의 25년 배우 인생이 가득 담긴 ‘여배우의 드레스룸’이 모두를 깜짝 놀라게 했다는 후문이다.이유리의 드레스룸에는 ‘전설의 악녀’ 연민정을 비롯해 그동안 이유리가 다양한 작품에서 직접 입고 등장했던 옷들이 빼곡하게 정리돼 있다. 그중 이유리는 최고 시청률 36.5%를 기록한 KBS 2TV ‘아버지가 이상해’에서 입었던 화이트 원피스를 꺼낸다. 유튜브 조회수 1279만 뷰를 돌파한 결혼식 명장면 속 흰색 원피스였다.방마다 가득 채워진 짐에도 이유리는 “짐을 많이 줄였다”라고 강조한다. 이유리는 “아직도 처분할 게 많다”라며 “이사할 때 정리 전문가 18인이 도와주셨다. 15시간이나 걸려서 정리했다. 전문가 분들이 이사 난이도 ‘특상’이라고 하셨다”라고 덧붙인다.한편 이유리는 1980년생으로 2010년 띠동갑 연상의 목사 남편과 결혼식을 올렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr