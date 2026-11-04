원혁이 가장으로서 책임감을 언급했다. / 사진='아침마당' 방송 화면 캡처

원혁이 가장으로서 책임감을 언급했다. / 사진='아침마당' 방송 화면 캡처

뮤지컬 배우 겸 가수 원혁이 홀로서기에 대한 고민을 털어놓으며 눈물을 쏟았다.4일 방송된 KBS '아침마당'의 '도전! 꿈의 무대'에는 원혁을 비롯해 권나라, 이지은, 김신기, 정성이 출연했다.원혁은 "뮤지컬 배우로 활동하다 오디션 프로그램을 통해 트로트 가수로 활동하고 있다"고 자신을 소개했다. 그는 "내 장인어른은 코미디언 이용식 선생님"이라며 "아시는 분은 아시겠지만, 처음에 장인어른께서 결혼을 반대하셨다. 여러분의 관심과 응원 덕분에 결혼했다. 예쁜 딸도 태어나 행복한 시간을 보내고 있다"고 털어놨다.원혁은 자신을 둘러싼 댓글 반응에 대한 속내를 털어놨다. 그는 "'언제까지 장인어른 덕 보면서 활동할 거냐', '이용식 덕에 연예인 한다' 등 댓글이 올라온다"며 "사실 장인어른 덕에 가수로 활동하는 것도 사실이고 함께 활동하는 것은 너무 감사한 일"이라고 언급했다.그러면서도 딸이 태어나고 가장이 되면서 걱정이 생기기 시작했다고 밝혔다. 원혁은 "내가 언제까지 장인어른을 따라다니며 방송할 수 있을 것인가. 내 가족을 마지막까지 책임질 사람은 나인데. 그동안 장인어른과 아내 수민이를 함께 원하는 섭외가 많았지, 나만 찾는 방송은 많지 않았다"고 털어놨다.이어 "내가 주인공인 무대는 오늘이 처음"이라며 벅찬 심경을 나타냈다. 원혁은 "더 이상 이용식의 사위가 아닌 가족의 자랑스러운 아버지이자 남편, 트로트 가수 원혁, 내 이름 원혁으로 당당하게 일어서겠다"고 포부를 밝혔다.원혁은 코미디언 이용식의 딸 이수민과 2024년 결혼했다. 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr