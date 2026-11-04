배우 안태환이 넥서스이엔엠과 전속계약을 체결했다. / 사진제공=넥서스이엔엠

배우 안태환이 넥서스이엔엠과 전속계약을 체결했다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에 출연 중인 그는 새 소속사와 손잡고 연기 활동을 이어간다.4일 넥서스이엔엠은 안태환과의 전속계약 체결 소식을 전하며 "뚜렷한 개성과 탄탄한 연기력, 그리고 무한한 가능성을 지닌 안태환과 동행하게 돼 기쁘다. 앞으로 안태환이 자신의 연기력과 다채로운 매력을 마음껏 선보일 수 있도록 아낌없이 서포트할 것"이라고 밝혔다.안태환은 지난 3일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 셰를 역으로 등장했다. 셰를은 알바니(정영주 분)의 아들이자 황제 소비에슈(주지훈 분)의 사촌 형제다. 극 중 어머니와 함께 아버지의 사면을 이끌어내고 가문의 명예를 되찾기 위해 움직이는 인물이다.안태환은 2020년 JTBC 드라마 '쌍갑포차'로 데뷔했다. 이후 '저녁 같이 드실래요?', '펜트하우스', '고스트 닥터', '오늘의 웹툰', '판도라 : 조작된 낙원' 등 다양한 드라마에 출연하며 연기 경력을 쌓았다.새 소속사 넥서스이엔엠에 둥지를 튼 안태환이 '재혼 황후'를 비롯한 향후 작품에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다. 넥서스이엔엠에는 배우 수애, 송지효, 정유진, 이호원, 오경화, EXID 박정화가 소속돼 있다.안태환이 출연하는 '재혼 황후'는 매주 수요일 디즈니+에서 2회씩 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr