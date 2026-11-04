강유석이 '최종면접'에서 이희찬 역을 맡았다. / 사진제공=영화 '최종면접'

강유석이 '최종면접'에서 이희찬 역을 맡았다. / 사진제공=영화 '최종면접'

배우 강유석이 영화 '최종면접'(감독 김정훈)으로 오랜만에 스크린에 돌아온다. 드라마와 예능을 오가며 활동해 온 그는 이번 작품에서 취업을 준비하는 지원자로 변신해 관객들과 만난다.4일 개봉한 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6명의 지원자가 각자의 비밀이 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 벌어지는 이야기를 그린 미스터리 영화다. 취업을 위해 한자리에 모인 지원자들은 봉투에 적힌 내용을 확인한 뒤 서로를 의심하기 시작한다. 작품은 지난 2일 오전 10시 15분 기준 영화관입장권 통합전산망 전체 예매율 1위에 올랐다.강유석은 극 중 밝은 성격과 뛰어난 친화력을 지닌 지원자 이희찬 역을 맡았다. 이희찬은 처음 만난 사람들과도 쉽게 어울리며 면접장 분위기를 이끄는 인물이다. 합격을 향한 간절함을 품고 있으면서도 여유로운 태도를 유지한다. 강유석은 사건이 벌어지면서 조금씩 달라지는 이희찬의 모습을 연기했다.강유석은 그동안 여러 드라마에서 다양한 캐릭터를 맡아왔다. 넷플릭스 '택배기사', '폭싹 속았수다', tvN '언젠가는 슬기로울 전공의생활', '서초동' 등에 출연하며 활동을 이어왔다. 특히 '폭싹 속았수다'에서는 양은명 역을 맡아 강한 인상을 남겼다. 2022년 이후 주연 영화로는 오랜만에 관객을 만나는 만큼, 이번 작품에서 보여줄 모습에도 관심이 모인다.강유석은 최근 예능에도 출연하며 활동 영역을 넓혔다. '알바로 바캉스'와 '언니네 산지직송3'에서는 다른 출연자들과 자연스럽게 어울리며 소탈한 모습을 보여줬다. 드라마에서 보여준 모습과 달리 일상적인 매력을 드러내기도 했다.이번 영화에서 맡은 이희찬 역시 주변 사람들과 쉽게 친해지는 성격의 소유자다. 다만 최종면접장에서 예상치 못한 사건이 발생하면서 상황이 달라진다. 평소 밝고 친근한 모습을 보였던 이희찬이 지원자들 사이에서 벌어지는 갈등에 어떻게 대응할지가 관전 포인트다.영화 '최종면접'은 4일부터 전국 극장에서 상영된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr