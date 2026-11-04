NCT WISH / 사진=SM엔터테인먼트

그룹 NCT WISH(엔시티 위시)가 첫 고척스카이돔 공연을 선예매만으로 매진시켰다. 공연장 규모를 단계적으로 키워온 이들은 이번에 처음으로 고척스카이돔에 입성한다.NCT WISH는 내년 1월 15~16일 서울 구로구 고척스카이돔에서 두 번째 콘서트 투어 'INTO THE WISH : Face Our WISH'(인투 더 위시 : 페이스 아워 위시)의 서울 공연을 개최한다.이번 공연은 NCT WISH가 고척스카이돔에서 여는 첫 단독 콘서트다. 지난 2~3일 국내외 팬클럽 선예매가 진행됐고, 일반 판매에 앞서 공연이 모두 매진됐다.NCT WISH의 공연장 규모는 꾸준히 커졌다. 2025년 3월 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에서 아시아 투어 'LOG in SEOUL'(로그 인 서울)을 개최한 이들은 같은 해 10월 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 첫 단독 콘서트 투어의 막을 올렸다. 당시 3회 공연은 시야제한석까지 모두 매진됐다.올해 4월에는 서울 올림픽공원 KSPO DOME으로 무대를 옮겼다. 첫 콘서트 투어의 앙코르 공연으로 마련된 3회 공연 역시 팬클럽 선예매만으로 전석 매진됐다. 이어 고척스카이돔에서도 매진 기록을 추가하면서 약 2년 사이 공연장 규모를 크게 확장했다. 음반 판매 성적뿐 아니라 실제 공연 관객을 모으는 능력에서도 성장세를 확인한 셈이다.음반 시장에서도 성과를 내고 있다. 지난달 12일 발매한 네 번째 미니앨범 'I SPY'(아이 스파이)는 한터차트 기준 발매 첫날 120만86장이 판매됐다. 발매 첫 주인 10월 12~18일에는 155만9051장의 판매량을 기록하며 한터차트 주간 음반 차트 1위에 올랐다.이로써 NCT WISH는 지난해 4월 발매한 미니 2집 'poppop'(팝팝)을 시작으로 미니 3집 'COLOR'(컬러), 정규 1집 'Ode to Love'(오드 투 러브), 미니 4집 'I SPY'까지 네 앨범 연속 밀리언셀러를 달성했다. 이번 고척돔 전석 매진으로 음반에 이어 공연에서도 팬덤의 구매력이 확인됐다.두 번째 콘서트 투어는 서울을 시작으로 해외에서도 이어진다. NCT WISH는 내년 1월 23일 가오슝을 비롯해 방콕, 마닐라, 도쿄, 효고, 후쿠오카, 아이치, 마카오, 타이베이, 자카르타, 쿠알라룸푸르, 홍콩 등 총 13개 도시에서 공연할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr