남보라가 과거 전 연인과의 일화를 털어놨다. / 사진='STUDIO OMG' 유튜브 캡처

남보라가 과거 전 연인과의 일화를 털어놨다. / 사진='STUDIO OMG' 유튜브 캡처

배우 남보라가 과거 20대 시절 연인의 외도 현장을 직접 목격했던 경험담을 털어놨다.지난 3일 유튜브 채널 'STUDIO OMG'의 웹예능 '보라언니동생' 8회에서는 '요즘 부쩍 늘었다는 불륜 단서 '이것'?! 남보라 바람 피운 남친 썰 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 남보라는 결혼을 앞둔 PD 및 12년 차 이혼 전문 변호사 장세별과 함께 다양한 이야기를 나눴다.장세별 변호사는 피해야 할 남성의 부류 중 하나로 습관적인 거짓말을 지적했다. 이에 남보라는 공감하며 자신의 경험담을 꺼냈다. 남보라는 "과거 20대 때 이야기"라며 "지금 남편은 아니다"라고 말했다.남보라는 과거 상근예비역으로 군 복무 중이던 전 남자친구가 동계 훈련을 핑계로 거짓말을 했다고 밝혔다. 그는 "당시 전 남자친구가 '동계 훈련을 가야 해서 핸드폰을 반납해야 된다'고 했다"며 "너무 납득이 될 만한 이유이지 않냐"며 납득하고 넘어갔다고 설명했다.그러나 남보라가 그날 저녁 동생, 친구와 함께 곱창을 먹으러 가던 중 골목길에서 낯익은 차를 마주했다. 남보라는 "골목을 도는데 너무 익숙한 차가 반대쪽 골목에서 나오더라"며 "차가 너무 똑같고 번호판이 똑같았다"고 언급했다. 이어 "선팅 너머로 실루엣이 똑같았다. 옆을 봤는데 여자였다"고 밝혔다.마침 도로 정체로 인해 두 차량이 외나무다리처럼 좁은 골목에 멈춰 서게 됐다. 이에 남보라는 직접 차에서 내려 전 남자친구의 운전석 창문을 두드렸다. 그러자 상대방이 깜짝 놀라 액셀을 밟고 도망쳤다고 말했다.남보라는 "내가 바보인 게 바로 못 헤어졌다"라며 "몇 년 더 사귀다가 결국에는 똑같은 이유로 헤어졌다"라고 고백했다. 그러면서 시청자들을 향해 조심하라고 당부했다.남보라는 2025년 5월 동갑내기 사업가와 결혼했다. 지난 6월 첫아들을 품에 안았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr