조세호와 안재욱이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

조세호가 배우 안재욱의 입을 통해 언급된다. / 사진제공='비밀보장'

조세호가 배우 안재욱의 입을 통해 언급된다. 과거 안재욱의 결혼식에 참석하지 않아 화제를 모았던 조세호와의 인연부터 이후 그의 결혼식에 직접 참석했던 사연까지 공개될 예정이다.4일 공개되는 유튜브 채널 '비보TV'의 웹 예능 '비밀보장' 594회에는 안재욱이 게스트로 출연해 송은이, 김숙과 이야기를 나눈다. 안재욱은 연예계 대표 '불참 밈'으로 자리 잡은 조세호와의 일화를 털어놓는다. 과거 김흥국이 방송에서 조세호에게 "안재욱 결혼식 때 왜 안 왔냐"고 물었고, 조세호는 "모르는데 어떻게 가냐"고 답해 화제를 모은 바 있다.당시 안재욱과 별다른 친분이 없었던 조세호는 예상치 못한 질문으로 웃음을 안겼다. 이후 해당 장면은 여러 방송에서 언급되며 조세호를 대표하는 유행어 중 하나로 자리 잡았다. 안재욱은 당시 일화가 화제가 된 이후 조세호가 방송에 출연할 때마다 자신에게 영상 편지를 보냈다고 회상한다. 그는 TV를 시청하다 조세호의 인사에 자신도 모르게 답할 뻔했다며 관련 에피소드를 전한다.안재욱은 정작 조세호의 결혼식에는 직접 참석했다고 밝힌다. 과거 조세호가 자신의 결혼식에 참석하지 않았던 것과 달리, 자신은 조세호의 결혼식을 찾아 축하를 건넨 것. 당시 신랑 못지않게 주변의 관심을 받았던 사연도 공개해 웃음을 더한다.앞서 조세호는 지난해 12월 조직폭력배로 지목된 인물과의 친분 및 사업 연루 의혹에 휩싸였다. 이후 '유 퀴즈 온 더 블럭', '1박 2일' 등 고정 출연 중이던 예능 프로그램에서 자진 하차했다. 이에 소속사 측은 해당 인물의 사업에 관여하거나 홍보 대가로 금품을 받았다는 의혹을 부인하며 법적 대응 방침을 밝혔다. 논란 이후에도 조세호는 넷플릭스 예능 '도라이버'에 출연하며 활동을 이어왔다. 그러나 지난달 제작진이 시즌6를 끝으로 프로그램 종영을 발표하면서 마지막으로 남아 있던 고정 예능까지 마무리하게 됐다.'비밀보장'에서는 안재욱이 참석 여부를 두고 고민하는 다양한 사연에 답하는 모습도 그려진다. 이혼한 전남편과 함께했던 연말 모임부터 남자 친구가 참석을 권유한 나이트클럽 생일 파티까지 여러 상황을 놓고 의견을 나눈다. 또한 아버지의 첫 합창 무대와 좋아하는 가수의 콘서트 일정이 겹친 사연도 소개된다. 평소 아이들과의 추억을 중요하게 생각한다고 밝힌 안재욱은 김숙이 연이어 금액을 제시하자 고민하는 모습을 보였다는 후문이다.안재욱이 조세호와 얽힌 결혼식 비화부터 각종 참석 고민에 대한 판단까지 들려줄 '비밀보장'은 4일 오후 7시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr