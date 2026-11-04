그룹 투애니원 멤버 공민지가 행사에 참석해 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=공민지 SNS

그룹 투애니원 멤버 공민지가 행사에 참석해 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=공민지 SNS

그룹 투애니원 멤버 공민지가 행사에 참석해 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=공민지 SNS

그룹 투애니원 막내 공민지가 성숙해진 비주얼로 근황을 알렸다.공민지는 지난 3일 자신의 인스타그램에 "우리의 아름다운 유산이 오래도록 빛나기를✨"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 공민지가 국립중앙박물관에서 열린 후원음악회에 참석한 모습. 스웨이드 재질의 블랙 롱 드레스를 착용한 그는 다양한 포즈를 취했다.특히 몰라보게 성숙해진 얼굴이 눈길을 끌었다. 투애니원으로 활동할 당시 모습이 남아있으면서도 다른 사람인 듯한 이목구비를 보여줘 시선을 끌었다.앞서 공민지는 2013년 한 인터뷰를 통해 성형 사실을 밝힌 바 있다. 그는 "오랫동안 비염으로 고생했다"며 "비염 치료를 위한 수술과 동시에 옆으로 휜 코를 바로 잡았다"고 언급했다.한편 공민지는 1994년생으로 올해 33세다. 2009년 투애니원 멤버로 데뷔해 2017년 솔로 데뷔도 성공했다. 약 4년 9개월 만인 지난 9월 솔로 앨범 'CALLING'(콜링)을 발매했다. 지난달 25일에는 팬미팅을 개최하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr