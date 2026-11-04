이종석이 '재혼황후'에서 하인리 역을 맡았다. / 사진제공=디즈니플러스

이종석이 '재혼황후'에서 하인리 역을 맡았다. / 사진제공=디즈니플러스

배우 이종석이 디즈니+ 시리즈 '재혼황후'에서 새로 변신하는 독특한 캐릭터를 선보였다. 특히 CG로 구현된 새가 이종석의 외모와 닮았다는 반응이 이어지며 화제를 모으고 있다.지난 3일 공개된 '재혼황후'에서 이종석은 서왕국의 왕자이자 제1 왕위 계승자인 하인리 역을 맡았다. 하인리는 뛰어난 외모로 주목받는 인물로 신비로운 새 '퀸'으로 모습을 바꿀 수 있는 능력을 지녔다.이러한 설정은 작품 공개 이후 예상치 못한 화제를 모았다. 시청자들은 이종석의 외모를 닮은 새의 모습에 주목하며 "이종석 새 너무 잘 어울린다", "싱크로율 미쳤다" 등의 반응을 보였다. 이종석의 이름에 새를 결합한 '이종새', '새종석'이라는 별명까지 등장했다.새의 외형에는 실제로 이종석의 특징이 반영됐다. 제작진은 하인리가 새로 변신한 뒤에도 동일한 인물이라는 점을 자연스럽게 전달하기 위해 외모와 분위기를 세밀하게 조정했다고 전했다.김신철 VFX 슈퍼바이저는 "새 '퀸'의 비주얼에 이종석만의 매력을 자연스럽게 녹여내는 데 공을 들였다"며 "하인리의 의상과 머리색, 눈동자 색 등 주변 요소와의 조화까지 세밀하게 고려해 판타지적인 설정 속에서도 이질감이 느껴지지 않도록 완성도를 높였다"고 설명했다.이종석 역시 CG 작업에 참여하며 제작진과 여러 차례 의견을 나눴다고. 그는 지난 3일 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 열린 제작발표회에서 "담당 본부장님이 나의 특징적인 몸짓이 있으면 참고해 작업하겠다고 하셔서 대화를 많이 나눴다"고 밝혔다.한편 '재혼황후'는 동명의 웹소설을 원작으로 한 로맨스 판타지 작품이다. 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 황제 소비에슈(주지훈 분)에게 이혼을 통보받은 뒤 서왕국의 왕자 하인리와 재혼을 요구하면서 벌어지는 이야기를 그린다.'재혼황후'는 지난 3일 1~4회가 공개됐으며, 이후 매주 수요일 2회씩 총 10회에 걸쳐 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr