방송인 전현무가 허각의 닮은꼴 발언에 당황한 곽튜브를 놀리며 웃음을 자아낸다./ 사진=텐아시아 DB

방송인 전현무가 허각의 닮은꼴 발언에 당황한 곽튜브를 놀리며 웃음을 자아낸다./ 사진 제공=MBN·채널S ‘전현무계획4’

방송인 전현무가 허각의 닮은꼴 발언에 당황한 곽튜브를 놀리며 웃음을 자아낸다.오는 6일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 19회에서는 전현무와 곽튜브가 허각과 함께 인천의 신도시와 구도심을 찾아 맛집 탐방에 나선다.이날 전현무와 곽튜브는 인천 청라국제도시에서 허각을 만난다. 전현무는 허각을 인천 홍보대사이자 뛰어난 가창력을 지닌 가수라고 소개한다.곽튜브와 처음 만난 허각은 "나 곽튜브 닮은꼴이잖아~"라며 반가움을 드러낸다. 그러나 곽튜브는 "아…"라며 말을 잇지 못한다. 이를 지켜보던 전현무는 "왜? 기분 안 좋아?"라고 물으며 곽튜브를 놀린다.당황한 곽튜브는 분위기를 바꾸기 위해 허각의 노래를 부른다. 하지만 허각은 "진짜 형편없다"고 평가해 곽튜브에게 또 한 번 굴욕을 안긴다. 이후 세 사람은 시청자가 추천한 인천의 만두 맛집을 찾아간다. 이동하던 중 허각은 "어? 잠깐만! 여기 우리 동네인데?"라며 반가워한다. 인천 출신인 허각에게 익숙한 동네였던 것.이들이 방문한 곳은 명장이 하루 1000개의 만두를 직접 빚는 식당이다. 만두를 맛본 전현무와 허각은 만족스러운 반응을 보인다. 명장은 "만두 빚다가 손에 마비가 올 정도"라며 하루에 많은 양의 만두를 만드는 고충을 털어놓는다.식사 도중 전현무는 허각에게 "여기 알게 됐으니까 우리한테 돈 내라"고 농담한다. 이에 허각은 "'시청자계획'이라면서요?"라고 반박한다.곽튜브도 예상치 못한 상황에 놓인다. 그는 만두 포장 주문이 밀려 있다는 이야기를 듣고 "포장이 된다고 하면 내가 스태프들 것까지 쏘려고 했는데"라며 아쉬워한다.그러자 전현무는 곧바로 사장에게 "지금 (만두를) 예약해놓고 나중에 받으면 안 되냐?"고 묻는다. 결국 포장 예약이 가능해지자 곽튜브의 표정이 굳는다. 전현무는 "곽튜브가 골든벨을 울립니다!"라고 선언하며 곽튜브를 당황하게 만든다.허각이 출연하는 '전현무계획4'는 오는 6일 오후 9시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr