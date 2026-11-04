송은이와 안재욱이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

송은이가 대학 시절 배우 안재욱을 짝사랑했던 일화를 공개한다. / 사진제공='비밀보장'

송은이가 대학 시절 배우 안재욱을 짝사랑했던 일화를 공개한다. 과거 안재욱을 좋아했다는 사실을 여러 차례 언급한 끝에 사과 영상까지 촬영했다고 밝혀 웃음을 안긴다.4일 오후 7시 공개되는 유튜브 채널 '비보TV'의 웹 예능 '비밀보장' 594회에는 가수 겸 뮤지컬 배우 안재욱이 게스트로 출연한다. 오랜 인연을 이어온 송은이, 김숙과 만나 대학 시절 추억을 비롯한 다양한 이야기를 나눈다.김숙은 안재욱을 "형부가 될 뻔한 사람"이라고 소개한다. 이에 송은이는 과거 안재욱을 짝사랑했던 사실을 언급하며 "혼자 조용히 좋아한 게 다인데 사과 영상까지 찍었다"고 털어놓는다. 예상치 못한 고백을 들은 안재욱 역시 뜻밖의 반응을 보여 현장에 웃음을 더한다.세 사람은 학창 시절 이야기로 대화를 이어간다. 특히 송은이가 대학 졸업 후 안재욱에게 자신의 마음을 고백했던 사연이 공개될 예정이다. 오랫동안 알고 지낸 두 사람의 과거 일화에 김숙도 관심을 보인다.안재욱의 대학 시절 인기에 관한 이야기도 나온다. 김숙이 "안재욱 오빠가 인기가 제일 많았냐?"고 묻자 송은이는 "1위는 아니었다"고 답한다. 이에 안재욱은 "이런 순위도 있었냐?"며 놀라워한다. 송은이는 당시 서울예대에서 인기가 많았던 인물들의 순위를 언급하며 대학 시절 분위기를 전한다. 안재욱이 1위가 아니었다는 송은이의 설명에 이어 인기 1·2위의 정체가 공개될 예정이어서 궁금증을 자아낸다.방송에서는 안재욱이 시청자들의 고민을 듣고 조언하는 모습도 그려진다. 우정 솔루션 코너 '친구여'에서는 친구들과의 소득 차이로 식사 비용에 부담을 느끼는 사연을 다룬다. 안재욱은 자기 경험을 바탕으로 조언을 건네며 배우 차태현과의 일화를 소개한다. 과거 차태현에게 "나중에 형보다 돈을 많이 벌게 되면 그때 사"라고 말했던 그는 "생각보다 빨리 사더라"고 덧붙인다. 오랜 시간 우정을 이어온 두 사람의 관계를 엿볼 수 있는 대목이다.송은이와 안재욱의 대학 시절 인연부터 차태현과의 우정까지 다양한 이야기가 담긴 '비밀보장'은 4일 오후 7시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr