장항준이 박지훈을 향한 질투를 표출한다./사진제공=SBS

장항준이 박지훈을 향한 질투를 표출한다./사진제공=SBS

장항준이 박지훈의 글로벌 인기에 질투한다.오는 5일 방송되는 SBS 예능 ‘거장항준’ 4회에는 배우 박민영과 육성재가 장항준의 차기작 오디션 참가자로 출격한다. 글로벌 인기를 자랑하는 두 배우 앞에서 장항준의 해외 진출 야망이 꿈틀거린다.장항준은 “난 내수용 감독”이라며 ‘글로벌 거장’을 향한 포부를 밝힌다. 특히 영화 ‘왕과 사는 남자’의 박지훈을 자신의 글로벌 인기 라이벌로 꼭 집는다. ‘왕과 사는 남자’를 통해 국내뿐 아니라 해외에서도 큰 인기를 얻은 박지훈을 향해 “나 박지훈 싫어. 나보다 너무 잘 됐어”라며 질투를 폭발 시킨 컷. 이에 송은이는 “감독님이 일관성이 있다. 자신보다 잘 된 사람은 누구든 싫어한다”라고 말한다.육성재는 장항준의 글로벌 진출을 책임질 희망으로 떠오른다. 필리핀에서 리무진으로 의전을 받고 오토바이 경호까지 받았다는 육성재가 “제가 잘되면 모든 해외 스케줄에 장 감독님과 동행하겠다”라며 통 큰 약속을 건넨 것. 이에 한껏 들뜬 장항준은 “같이 잘 되자고 했으니 출연료 수익의 15%는 떼어줘야 한다”라며 느닷없이 성공 지분까지 요구한다.‘거장항준’은 매주 목요일 오후 9시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr