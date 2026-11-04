에이티즈 / 사진=KQ엔터테인먼트

에이티즈 / 사진=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 신보 발매에 앞서 공개한 신곡으로 미국 빌보드 차트에 이름을 올렸다.에이티즈가 지난달 23일 발표한 선공개곡 'Drip'(드립)은 미국 빌보드 '글로벌 200' 최신 차트(11월 7일 자)에서 190위를 기록했다. 에이티즈의 곡이 발매 첫 주에 해당 차트에 진입한 것은 이번이 처음이다.'글로벌 200'은 미국을 포함한 전 세계 200여 개 국가 및 지역의 스트리밍과 음원 판매 데이터를 종합해 순위를 산정한다. 앞서 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 세 차례 1위를 차지했던 에이티즈는 이번 선공개곡으로 음원 차트에서도 기록을 추가했다.'Drip'은 오는 13일 발매되는 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'(골든 아워 : 파트 6)의 선공개곡이다. 묵직한 트랩 비트가 특징으로, 골반을 활용한 안무와 멤버들의 군무가 어우러졌다. 에이티즈는 지난달 30일 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등에 출연해 신곡 무대를 선보였다.새 앨범의 콘셉트도 추가로 공개됐다. 에이티즈는 지난 2일부터 4일까지 공식 SNS에 네 번째 콘셉트 포토를 차례로 게재했다. 사진에는 일상적인 공간을 배경으로 배의 일부와 난파선 잔해가 등장한다. 익숙한 장소에 선박의 흔적을 배치해 현실과 비현실이 공존하는 듯한 장면을 연출했다.에이티즈의 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'는 오는 13일 오후 2시 발매된다. 내년 1월에는 인천을 시작으로 일본, 유럽, 북미, 남미를 순회하는 월드투어 'ZERO TO ALL'(제로 투 올)에 나선다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr