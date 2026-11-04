그룹 에이티즈(ATEEZ)가 신보 발매에 앞서 공개한 신곡으로 미국 빌보드 차트에 이름을 올렸다.
에이티즈가 지난달 23일 발표한 선공개곡 'Drip'(드립)은 미국 빌보드 '글로벌 200' 최신 차트(11월 7일 자)에서 190위를 기록했다. 에이티즈의 곡이 발매 첫 주에 해당 차트에 진입한 것은 이번이 처음이다.
'글로벌 200'은 미국을 포함한 전 세계 200여 개 국가 및 지역의 스트리밍과 음원 판매 데이터를 종합해 순위를 산정한다. 앞서 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 세 차례 1위를 차지했던 에이티즈는 이번 선공개곡으로 음원 차트에서도 기록을 추가했다. 'Drip'은 오는 13일 발매되는 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'(골든 아워 : 파트 6)의 선공개곡이다. 묵직한 트랩 비트가 특징으로, 골반을 활용한 안무와 멤버들의 군무가 어우러졌다. 에이티즈는 지난달 30일 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등에 출연해 신곡 무대를 선보였다.
새 앨범의 콘셉트도 추가로 공개됐다. 에이티즈는 지난 2일부터 4일까지 공식 SNS에 네 번째 콘셉트 포토를 차례로 게재했다. 사진에는 일상적인 공간을 배경으로 배의 일부와 난파선 잔해가 등장한다. 익숙한 장소에 선박의 흔적을 배치해 현실과 비현실이 공존하는 듯한 장면을 연출했다.
에이티즈의 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'는 오는 13일 오후 2시 발매된다. 내년 1월에는 인천을 시작으로 일본, 유럽, 북미, 남미를 순회하는 월드투어 'ZERO TO ALL'(제로 투 올)에 나선다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
에이티즈가 지난달 23일 발표한 선공개곡 'Drip'(드립)은 미국 빌보드 '글로벌 200' 최신 차트(11월 7일 자)에서 190위를 기록했다. 에이티즈의 곡이 발매 첫 주에 해당 차트에 진입한 것은 이번이 처음이다.
'글로벌 200'은 미국을 포함한 전 세계 200여 개 국가 및 지역의 스트리밍과 음원 판매 데이터를 종합해 순위를 산정한다. 앞서 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 세 차례 1위를 차지했던 에이티즈는 이번 선공개곡으로 음원 차트에서도 기록을 추가했다. 'Drip'은 오는 13일 발매되는 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'(골든 아워 : 파트 6)의 선공개곡이다. 묵직한 트랩 비트가 특징으로, 골반을 활용한 안무와 멤버들의 군무가 어우러졌다. 에이티즈는 지난달 30일 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등에 출연해 신곡 무대를 선보였다.
새 앨범의 콘셉트도 추가로 공개됐다. 에이티즈는 지난 2일부터 4일까지 공식 SNS에 네 번째 콘셉트 포토를 차례로 게재했다. 사진에는 일상적인 공간을 배경으로 배의 일부와 난파선 잔해가 등장한다. 익숙한 장소에 선박의 흔적을 배치해 현실과 비현실이 공존하는 듯한 장면을 연출했다.
에이티즈의 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'는 오는 13일 오후 2시 발매된다. 내년 1월에는 인천을 시작으로 일본, 유럽, 북미, 남미를 순회하는 월드투어 'ZERO TO ALL'(제로 투 올)에 나선다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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