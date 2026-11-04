지난 4월 단독 콘서트서 먼저 공개…관계의 상처와 사랑에 대한 감정 담아

그룹 비투비 출신 정일훈(ILHOON)이 신곡 '만남과 이별은 반대'를 발표했다.정일훈은 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 신곡 '만남과 이별은 반대'를 공개했다. 이번 곡은 정일훈이 직접 프로듀싱한 곡으로, 지난 4월 열린 단독 콘서트에서 미공개곡으로 먼저 선보인 바 있다. 당시 공연장을 찾은 팬들에게 들려줬던 곡을 정식 음원으로 발매했다.'만남과 이별은 반대'는 사랑하는 관계에서 느끼는 상반된 감정을 담은 곡이다. 상대에게 상처받으면서도 다시 사랑을 건네고 싶은 마음과 관계에서 벗어나고 싶은 감정이 교차한다.가사에는 사랑으로 인한 아픔이 사라지기를 바라는 마음과 상처받은 이들을 향한 위로의 메시지가 담겼다. 사랑과 이별 사이에서 흔들리는 감정을 표현하면서도 희망적인 시선을 놓지 않는 것이 특징이다.정일훈은 강렬한 랩과 멜로디 중심의 싱잉을 오가며 곡의 감정선을 표현했다. 비투비 활동 당시 선보였던 힘 있는 랩에 부드러운 보컬을 더해 곡의 분위기를 완성했다.정일훈의 신곡 '만남과 이별은 반대'는 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr