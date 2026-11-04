배우 한수아가 20여 년 만에 돌아오는 '프란체스카'의 주연을 맡았다. / 사진제공=웨이브

배우 한수아, 김현진, 이승규가 20여 년 만에 돌아오는 '프란체스카'의 주연을 맡았다. / 사진제공=웨이브

에스파 카리나의 절친으로 알려진 배우 한수아가 20여 년 만에 돌아오는 '프란체스카'의 주연을 맡았다. 그는 원작의 인기를 이어가야 한다는 부담감을 느꼈다면서도 새로운 캐릭터를 완성하기 위해 노력했다고 밝혔다.오는 6일 공개되는 웨이브 오리지널 드라마 '옆자리, 프란체스카'는 MBC 시트콤 '안녕, 프란체스카'의 세계관을 고등학교로 확장한 스핀오프 작품이다. 루마니아에서 전학 온 뱀파이어 피나영(한수아 분)과 의대 진학을 꿈꾸는 모범생 장우주(김현진 분), 학교에 숨어 있는 또 다른 뱀파이어 유혈(이승규 분)의 이야기를 그린 하이틴 로맨스다.공개를 앞두고 주연 배우 한수아, 김현진, 이승규는 작품에 참여한 소감과 캐릭터 준비 과정을 전했다. 한수아는 "워낙 많은 대중에게 사랑받은 작품이라 부담감과 책임감도 컸지만, 첫 미팅 때부터 '프란체스카의 정체성이 잘 보인다'는 감독님의 격려 덕분에 현장에 즐겁게 적응할 수 있었다"고 밝혔다.김현진은 "좋아하는 작품에 참여하게 된 설렘이 부담감보다 더 커서 촬영 내내 행복했다"고 말했다. 이승규 역시 "부담감이 현장에서 기분 좋은 설렘과 확신으로 바뀌었고, 우리 팀 모두가 함께 만들어가고 있다는 든든함을 느꼈다"며 제작진과 동료 배우들에게 고마움을 전했다.세 배우는 촬영에 앞서 원작을 다시 시청하며 캐릭터를 준비했다. 한수아는 "전 시즌을 싹 다 몰아봤다"며 "심혜진 선배님의 유일무이한 말투와 특유의 화술을 100% 흉내 내기보다, 내가 표현할 프란체스카에 자연스럽게 녹여보고 싶어 연습을 거듭했다"고 설명했다.김현진은 "어릴 때 좋아했던 명장면들이 많아, 해당 신들을 직접 찾아보며 드라마의 전체적인 느낌을 파악하는 데 집중했다"고 회상했다. 이승규는 "원작을 정주행하며 특유의 시니컬한 블랙코미디 감성과 티키타카에서 큰 영감을 받았다"며 "선배님들이 다져놓은 멋진 기반 위에 저만의 색깔을 어떻게 녹여낼지 끊임없이 고민했다"고 덧붙였다.한수아는 뱀파이어 피나영을 연기하기 위해 캐릭터의 성격과 행동을 세밀하게 연구했다. 그는 "감독님께서 원하신 이미지는 '까만 고양이'였다"며 "사람이 좋지도 싫지도 않지만, 사람이 건네는 츄르는 좋아하는 고양이처럼 단호하지만 단순하고, 까칠하지만 마음 약한 부분을 입체적으로 표현하려 연습했다"고 말했다.김현진은 자신이 연기한 장우주에 대해 "우주는 감정을 잘 표현하지 않고 배려심이 깊어 어른스러워 보이지만, 남들이 보기에 '아직은 어린 학생'으로 느껴지는 지점들이 큰 매력"이라고 소개했다.이승규는 전작 '참교육'의 빌런에 이어 이번에는 뱀파이어 유혈로 변신한다. 그는 "유혈은 로맨스에 묘한 긴장감을 불어넣는 입체적인 매력의 소유자"라며 "눈빛과 목소리 톤, 작은 움직임 하나에도 서사를 담아내고자 신중히 고민했다"고 설명했다.작품의 관전 포인트에 대해서도 각자의 생각을 전했다. 한수아는 "뱀파이어라는 이질적인 존재가 인간 세상에 섞이며 생겨나는 예상치 못한 재미를 비롯해 프란체스카가 겪는 다양한 감정의 변화와 설레는 로맨스를 눈여겨봐 달라"고 당부했다.김현진은 "어른들의 서사에서 학생들의 이야기로 돌아온 새로운 작품으로, 시청자들의 향수를 건드릴 수 있다는 것만으로도 영광"이라며 "극 중 우주가 자주 놀라곤 하는데 그 부분도 재미있게 봐주셨으면 좋겠다"고 말했다.이승규는 "원작의 반가운 세계관 속에서 펼쳐지는 개성 넘치는 캐릭터들의 톡톡 튀는 케미스트리와 예측불허한 긴장감"을 관전 포인트로 꼽았다. 이어 "바쁜 일상 속 저희 작품을 통해 웃음과 따뜻한 위로를 얻어가시길 바란다"고 덧붙였다.'옆자리, 프란체스카'는 오는 6일 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr