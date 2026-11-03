요리사 나폴리 맛피아가 블랙핑크 지수, 에이티즈 산, 우영과 인증샷을 남기고 있다. / 사진=나폴리 맛피아 SNS

요리사 나폴리 맛피아가 블랙핑크 지수, 에이티즈 산, 우영과 인증샷을 남기고 있다. / 사진=나폴리 맛피아 SNS

요리사 나폴리 맛피아(본명 권성준)가 또 세계적인 인기를 누리고 있는 국내 연예인과 만났다.나폴리 맛피아는 지난 2일 자신의 인스타그램에 "다음주 냉부 월클들의 잔치 선공개"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 나폴리 맛피아가 고정으로 출연하고 있는 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 그룹 에이티즈 멤버 산, 우영과 그룹 블랙핑크 멤버 지수가 출연한 모습. 나폴리 맛피아는 세 사람과 인증샷을 찍어 보는 이들의 부러움을 자아냈다.특히 지수는 이날 나폴리 맛피아가 만들어준 음식이 맛있었는지 해당 게시물에 이모티콘을 남기기도 해 눈길을 끌었다.앞서 나폴리 맛피아는 지난달 24일에는 배우 이정재, 변우석, 정해인, 이도현 등과 함께 추억을 남기기도 했다.한편 나폴리 맛피아는 2024년 넷플릭스 '흑백요리사'에 출연해 우승을 차지했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr