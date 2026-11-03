요리사 나폴리 맛피아가 블랙핑크 지수, 에이티즈 산, 우영과 인증샷을 남기고 있다. / 사진=나폴리 맛피아 SNS
요리사 나폴리 맛피아가 블랙핑크 지수, 에이티즈 산, 우영과 인증샷을 남기고 있다. / 사진=나폴리 맛피아 SNS
요리사 나폴리 맛피아(본명 권성준)가 또 세계적인 인기를 누리고 있는 국내 연예인과 만났다.

나폴리 맛피아는 지난 2일 자신의 인스타그램에 "다음주 냉부 월클들의 잔치 선공개"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진들 속에는 나폴리 맛피아가 고정으로 출연하고 있는 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 그룹 에이티즈 멤버 산, 우영과 그룹 블랙핑크 멤버 지수가 출연한 모습. 나폴리 맛피아는 세 사람과 인증샷을 찍어 보는 이들의 부러움을 자아냈다.

특히 지수는 이날 나폴리 맛피아가 만들어준 음식이 맛있었는지 해당 게시물에 이모티콘을 남기기도 해 눈길을 끌었다.
요리사 나폴리 맛피아가 블랙핑크 지수, 에이티즈 산, 우영과 인증샷을 남기고 있다. / 사진=나폴리 맛피아 SNS
요리사 나폴리 맛피아가 블랙핑크 지수, 에이티즈 산, 우영과 인증샷을 남기고 있다. / 사진=나폴리 맛피아 SNS
앞서 나폴리 맛피아는 지난달 24일에는 배우 이정재, 변우석, 정해인, 이도현 등과 함께 추억을 남기기도 했다.

한편 나폴리 맛피아는 2024년 넷플릭스 '흑백요리사'에 출연해 우승을 차지했다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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