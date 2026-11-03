이효리가 술에 취하면 폭언과 폭행을 일삼는 커플에게 이별을 권했다. / 사진 제공｜JTBC

이효리가 술에 취하면 폭언과 폭행을 일삼는 커플에게 이별을 권했다. / 사진 제공｜JTBC

이효리가 술에 취하면 폭언과 폭행을 일삼는 커플에게 이별을 권했다.지난 2일 방송된 JTBC '연애전쟁' 19회에는 고등학교 시절 친구로 만나 연인으로 발전한 29세 동갑내기 커플이 출연했다. 두 사람은 1년째 동거 중으로, 잦은 음주와 다툼으로 갈등을 겪고 있었다.남자친구는 일주일에 6일 술을 마실 정도로 음주가 잦았다. 만취하면 여자친구를 알아보지 못하거나 욕설과 폭언을 퍼붓기도 했다. 장난으로 시작한 스파링이 실제 폭행으로 이어지는 상황도 벌어졌다.건강 상태도 심각했다. 남자친구의 간 수치는 정상 범주의 10배에 달했지만, 그는 "남자에게 술은 물 같은 존재다"라며 대수롭지 않게 반응했다. 이를 지켜본 서장훈은 "그러다가 죽는다. 객기 부릴 때가 아니다"라고 경고했다.여자친구의 행동 역시 문제로 지적됐다. 그는 남자친구의 발과 겨드랑이 냄새를 맡으려는 행동에 집착했다. 남자친구가 이를 거부하면 소리를 지르거나 떼를 쓰다가 상대가 화를 내면 갑자기 애교를 부리는 모습을 보였다.서장훈은 "남친의 체취를 맡으려고 할 때만 목소리 톤이 달라진다"며 여자친구가 이 행동을 통해 관계의 주도권을 쥐고 있다고 느끼는 것 같다고 분석했다. 이어 "'냄새 중독'이 아니라 '내 것 인증'하고 싶은 것 같다"고 말했다. 김원훈 역시 "여친이 사랑의 표현을 잘못된 방식으로 하는 것 같다"고 지적했다.여자친구는 남자친구와 대화하기 위해 어쩔 수 없이 술을 마신다고 주장했다. 그러나 공개된 영상에서는 오히려 여자친구가 남자친구에게 계속 술을 권하는 모습이 포착됐다.폭행 문제도 한쪽만의 잘못은 아니었다. 특공무술 유단자인 여자친구가 먼저 남자친구를 때리거나 시비를 거는 장면이 공개된 것. 이효리는 "인격이 왔다가 갔다 하는 것 같아"라며 두 사람의 행동에 우려를 드러냈다.서장훈은 음주뿐 아니라 두 사람의 생활 방식 자체가 문제라고 지적했다. 그는 "술이 문제라고 생각하지 않는다"며 "남친은 여친을 생각했다면 일을 해서 돈을 벌어와 살림에 도움이 돼야 하는데 아무것도 하지 않고 술만 계속 마신다. 이건 비상식적인 일"이라고 말했다. 이어 "둘 다 정신 차려야 한다"고 강조했다.이효리는 관계를 끝내는 것이 낫겠다는 의견을 밝혔다. 그는 "둘이 함께해서 나아질 게 없는 데 함께할 이유가 뭐냐. 악연이란 생각밖에 안 든다"며 "제발 헤어져라"고 말했다.결국 두 사람은 서로 다른 선택을 했다. 여자친구는 "내가 저렇게까지 심하게 했구나, 사랑의 표현이 잘못된 것 같다"며 자신의 행동을 돌아봤다. 이어 "남친을 만나며 안 좋아진 게 더 많아진 것 같아서 마음이 복잡하다"며 이별을 결정했다.여자친구는 남자친구에게 "나도 내가 이렇게 잘못이 많은 줄 몰랐고, 너무 네 탓만 한 것 같다"며 눈물을 흘렸다. 이어 "서로에게 더 좋은 방향을 잘 생각해 보자"라고 이별 의사를 전했다.남자친구는 "뜻이 다르다면 어쩔 수 없다. 건강 되찾고 잘 살 테니 여친도 잘살면 좋겠다"며 여자친구의 결정을 받아들였다.한편 '연애전쟁'은 오는 9일 오후 9시 50분 시즌1 최종회를 방송한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr