아나운서 출신 방송인 이혜성이 학창 시절 학교폭력 피해를 겪었다고 고백했다. / 사진=텐아시아 DB

아나운서 출신 방송인 이혜성이 학창 시절 학교폭력 피해를 겪었다고 고백했다. / 사진=이혜성 유튜브 채널

아나운서 출신 방송인 이혜성이 학창 시절 학교폭력 피해를 겪었다고 고백했다.지난달 30일 이혜성의 유튜브 채널 '이혜성의 1% 북클럽'에는 '모두에게 사랑받을 순 없다 | 미움받을 용기'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 이혜성은 베스트셀러 '미움받을 용기'를 소개하며 인간관계에서 상처받았던 자신의 경험을 이야기했다. 그는 자신이 속한 집단에서 괴롭힘을 당하더라도 그곳이 세상의 전부는 아니라는 사실을 기억해야 한다고 강조했다.이혜성은 "공동체라는 존재가 나에게 상처를 줄 때가 있다. 어떤 집단이 나를 괴롭히고 힘들게 할 때가 당연히 있을 거다. 그럴 땐 이 공동체가 내가 있을 유일한 곳이 아니라는 사실을 깨닫는 게 중요하다"고 말했다.이어 학교폭력 문제를 언급하며 자신의 경험을 꺼냈다. 그는 "예를 들어 학교라는 공동체가 내가 있을 유일한 곳이라고 생각한다면, 내가 학폭을 당했을 때 내가 괴롭힘을 당하거나 친구를 못 사귈 때 너무 괴로울 거다. 참기 힘들 정도로 괴로울 거다"라며 "저도 겪어봤다"고 밝혔다.특히 이혜성은 중학교 시절을 떠올리며 당시 누구에게도 위로받지 못했던 기억을 털어놨다. 그는 "저도 근데 어렸을 때는, 중학교 때는 이런 생각을 못 해봤다"며 "이런 말을 해주는 어른도 없었다. 이런 책을 읽지도 못했다. 그래서 그냥 그 상황이 너무 고통스럽고 힘들더라"고 회상했다.그러면서 학교라는 공간을 벗어나면 더 넓은 세상이 기다리고 있다는 점을 강조했다. 이혜성은 "근데 학교 말고 다른 공동체가 존재한다. 앞으로 더 큰 공동체가 내 앞에 열릴 것이다. 이런 사실을 깨닫는다면 그것만으로도 얼마나 큰 힘이 될까"라고 말했다.이어 "만약 더 큰 세계가 있다는 사실을 알게 되면 학교에서 느꼈던 고통이 정말 작은, 지나가는 고통에 불과했다는 걸 알게 될 거다. 집단 괴롭힘 때문에, 학폭 때문에 씻지 못할 상처를 받은 분들이 있다면 이 부분을 꼭 읽어보셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.이혜성은 과거 자신과 같은 어려움을 겪고 있는 이들에게도 메시지를 남겼다. 그는 "당신은 너무나 가치 있는 사람이기 때문에 이런 보잘 것 없는 집단에 계속 머물 필요가 없다"며 "더 잘 맞는 집단에 가서 행복해질 수 있는 가치가 있는 사람이다. 절대 이상한 선택을 하지 말아달라"고 당부했다.한편 이혜성은 서울대학교 경영학과를 졸업한 뒤 2016년 KBS 43기 공채 아나운서로 입사했다. 2020년 퇴사한 이후 프리랜서 방송인으로 활동하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr