그룹 언차일드 / 사진 제공= 하이업엔터테인먼트

그룹 언차일드(UNCHILD)가 컴백을 이틀 앞두고 신곡 'TiNG TiNG'(팅팅)의 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.언차일드는 3일 공식 SNS를 통해 두 번째 디지털 싱글 'TiNG TiNG'의 뮤직비디오 티저 영상을 선보였다. 영상에는 푸른색 글리치 효과가 나타나는 도심과 악당 개구리 등 현실과 게임 속 세계를 결합한 장면들이 담겼다.멤버들은 미래적인 의상과 독특한 장비를 착용하고 등장한다. 일상적인 공간을 배경으로 게임 속 영웅처럼 움직이는 모습과 함께 신곡의 일부 안무도 공개됐다.'TiNG TiNG'은 반복적인 리듬과 강한 킥, 베이스를 중심으로 한 프렌치 하우스 장르의 곡이다. 기계적인 신시사이저 사운드와 짧게 끊기는 전자음, 반복되는 'TiNG TiNG' 구절이 특징이다. 가사에는 남들과 다른 개성을 숨기지 않고 예상치 못한 상황도 게임처럼 받아들이겠다는 메시지를 담았다.앞서 언차일드는 수록곡 '빛 (TRICKY GRLS)'의 퍼포먼스 영상을 먼저 공개했다. 이번 신곡에서는 팀의 상징인 개구리를 악당 캐릭터로 확장하고, 게임을 연상시키는 시각적 요소를 활용했다.언차일드의 두 번째 디지털 싱글 'TiNG TiNG'은 오는 5일 오후 6시 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr