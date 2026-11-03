김종국이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

김종국이 '옥문아'에서 신혼 일상을 공개한다. / 사진제공=KBS

가수 김종국이 삼시세끼를 아내가 차려준 집밥으로 먹는다는 사실이 알려지며 '삼식이'라는 별명을 얻은 것에 대해 해명한다.3일 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아') 332회에는 배우 최수종과 하희라 부부가 게스트로 출연한다. 이날 김종국은 결혼 생활에 관한 이야기를 나누던 중 아내가 차려주는 식사를 둘러싼 출연진의 놀림에 억울함을 호소한다.앞서 김종국은 방송에서 식단 점검을 받던 중 하루 세끼를 모두 아내가 차려준 집밥으로 먹는다고 밝혀 화제를 모았다. 이에 출연진은 김종국을 향해 '삼식이'라는 별명을 붙이며 장난을 쳤다. 이에 김종국은 "아내표 집밥은 해주셔야 먹을 수 있는 것이다. 어떻게 내가 요구를 하겠느냐"며 자신이 먼저 식사를 차려달라고 요구하는 것은 아니라고 설명한다.아내를 향한 애정을 표현하기도. 최수종과 하희라가 서로의 휴대전화에 저장된 이름을 이야기하던 중 주우재는 김종국에게 "종국이 형은 형수님을 어떻게 저장해 놨느냐"고 묻는다.갑작스러운 질문에 머뭇거리던 김종국은 "귀요미♥"라고 답한다. 평소 방송에서 보여준 모습과 달리 다정한 애칭을 사용한다는 사실에 출연진은 놀라움을 감추지 못한다.이어 김종국은 최근 결혼 1주년을 맞아 아내를 위해 준비한 이벤트도 공개한다. 그는 "결혼기념일 아침에 꽃다발과 편지로 와이프를 깨워줬다"고 밝힌다. 이를 들은 최수종은 흐뭇한 미소를 지으며 김종국의 이야기에 관심을 보인다.'옥탑방의 문제아들'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr