유명 안무가가 술에 취한 지인을 성폭행한 혐의로 1심에서 실형을 선고받고 법정 구속됐다고 알려졌다. / 사진=텐아시아DB

댄스 서바이벌 프로그램에 출연해 이름을 알린 유명 안무가가 술에 취한 지인을 성폭행한 혐의로 1심에서 실형을 선고받고 법정 구속됐다고 알려졌다.지난 1일 경향신문 보도에 따르면 서울서부지법 형사11부(재판장 윤웅기)는 지난달 23일 준강간 혐의로 기소된 댄서 겸 안무가 A씨에게 징역 3년을 선고했다. 재판부는 80시간의 성폭력 치료프로그램 이수와 아동·청소년 및 장애인 관련 기관에 각각 5년간 취업제한도 명령했다.A씨는 과거 음악 전문 채널의 댄스 경연 프로그램에 출연했으며, 여러 유명 보이그룹의 안무를 담당한 것으로 알려졌다. A씨는 2024년 3월 서울 서대문구에서 오랜 기간 알고 지낸 여성과 술을 마신 뒤 모텔에서 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다. A씨는 성관계가 있었던 사실은 인정하면서도 합의에 따른 관계였다고 주장했다. 당시 피해자가 항거불능 상태에 있지 않았다며 혐의를 부인했다.그러나 재판부는 A씨의 주장을 받아들이지 않았다. A씨가 수사 과정에서 여러 차례 진술을 번복했고, 일부 설명이 객관적인 정황과 일치하지 않는다고 판단했다.실제로 A씨는 최초 경찰 조사에서 모텔에 들어간 뒤 약 30분간 게임을 했다고 진술했다. 하지만 이후 조사에서는 게임을 하지 않았거나 기억이 나지 않는다는 취지로 말을 바꾼 것으로 전해졌다. 성관계가 이뤄진 순서와 피해자가 구토한 시점에 대한 설명도 달라졌다.반면 재판부는 피해자의 진술이 일관되고 객관적인 증거와도 부합한다고 봤다. 허위로 진술할 만한 동기를 찾기 어렵다는 점에서도 신빙성이 높다고 판단했다. A씨 측은 사건 이후 피해자의 행동과 고소 시점 등을 근거로 진술의 신빙성에 의문을 제기했다. 그러나 법원은 성폭력 피해자의 대응 방식이 가해자와의 관계나 구체적인 상황에 따라 달라질 수 있다고 설명하며 이를 받아들이지 않았다.A씨 측은 심리 생리 검사(거짓말탐지기 검사)에서 '진실 반응'이 나왔다는 점도 강조했다. 재판부는 해당 검사 결과만으로 피해자 진술의 신빙성을 부정할 수 없다고 봤다. 재판부는 A씨가 피해자가 술을 마시기 꺼렸음에도 거듭 음주를 권유했고, 술에 취해 저항할 수 없는 상태를 이용해 범행했다고 판단했다. 또한 혐의를 부인하며 피해자에게 책임을 돌리는 태도가 정신적 고통을 가중했다고 지적했다.A씨는 1심 판결에 불복해 항소했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr