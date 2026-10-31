배우 박주미가 화려한 주얼리 스타일링과 우아한 미소가 돋보이는 근황을 공개했다.
박주미는 최근 자신의 인스타그램에 하늘색 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 박주미는 주얼리가 진열된 쇼케이스 앞에서 상체를 살짝 숙인 채 환하게 웃고 있다. 반짝이는 은빛 재킷에 흰색 셔츠를 매치한 박주미는 두 손을 턱 가까이에 모으고 진열장 안을 바라보며 밝은 표정을 짓고 있다. 자연스럽게 흘러내린 긴 검은 머리와 시원한 미소가 어우러져 우아하면서도 사랑스러운 매력을 드러낸다.
특히 박주미는 큼직한 귀걸이와 목걸이, 팔찌와 반지까지 화려한 주얼리를 착용해 세련된 스타일링을 완성했다. 재킷의 은은한 반짝임과 손끝에서 빛나는 반지가 조화를 이루는 가운데, 웃을 때 드러나는 또렷한 이목구비와 부드러운 눈매가 시선을 사로잡는다.
이를 본 팬들은 "너무예쁘당", "우아하고 예뻐요", "너무 예뻐", "언제나 멋진 분이십니다", "사랑이세영", "진짜 너무 예뻐서 기절하겠어요" 등의 댓글을 달았다.
한편 박주미는 1972년생으로 54세이며 2001년 비연예인 남편과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 박주미의 남편은 피혁 가공 업체를 운영하고 있으며 연 매출이 1300억 원에 달하는 것으로 알려졌다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
박주미는 최근 자신의 인스타그램에 하늘색 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 박주미는 주얼리가 진열된 쇼케이스 앞에서 상체를 살짝 숙인 채 환하게 웃고 있다. 반짝이는 은빛 재킷에 흰색 셔츠를 매치한 박주미는 두 손을 턱 가까이에 모으고 진열장 안을 바라보며 밝은 표정을 짓고 있다. 자연스럽게 흘러내린 긴 검은 머리와 시원한 미소가 어우러져 우아하면서도 사랑스러운 매력을 드러낸다.
특히 박주미는 큼직한 귀걸이와 목걸이, 팔찌와 반지까지 화려한 주얼리를 착용해 세련된 스타일링을 완성했다. 재킷의 은은한 반짝임과 손끝에서 빛나는 반지가 조화를 이루는 가운데, 웃을 때 드러나는 또렷한 이목구비와 부드러운 눈매가 시선을 사로잡는다.
이를 본 팬들은 "너무예쁘당", "우아하고 예뻐요", "너무 예뻐", "언제나 멋진 분이십니다", "사랑이세영", "진짜 너무 예뻐서 기절하겠어요" 등의 댓글을 달았다.
한편 박주미는 1972년생으로 54세이며 2001년 비연예인 남편과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 박주미의 남편은 피혁 가공 업체를 운영하고 있으며 연 매출이 1300억 원에 달하는 것으로 알려졌다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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