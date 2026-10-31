사진 = 박주미 인스타그램

배우 박주미가 화려한 주얼리 스타일링과 우아한 미소가 돋보이는 근황을 공개했다.박주미는 최근 자신의 인스타그램에 하늘색 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박주미는 주얼리가 진열된 쇼케이스 앞에서 상체를 살짝 숙인 채 환하게 웃고 있다. 반짝이는 은빛 재킷에 흰색 셔츠를 매치한 박주미는 두 손을 턱 가까이에 모으고 진열장 안을 바라보며 밝은 표정을 짓고 있다. 자연스럽게 흘러내린 긴 검은 머리와 시원한 미소가 어우러져 우아하면서도 사랑스러운 매력을 드러낸다.특히 박주미는 큼직한 귀걸이와 목걸이, 팔찌와 반지까지 화려한 주얼리를 착용해 세련된 스타일링을 완성했다. 재킷의 은은한 반짝임과 손끝에서 빛나는 반지가 조화를 이루는 가운데, 웃을 때 드러나는 또렷한 이목구비와 부드러운 눈매가 시선을 사로잡는다.이를 본 팬들은 "너무예쁘당", "우아하고 예뻐요", "너무 예뻐", "언제나 멋진 분이십니다", "사랑이세영", "진짜 너무 예뻐서 기절하겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 박주미는 1972년생으로 54세이며 2001년 비연예인 남편과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 박주미의 남편은 피혁 가공 업체를 운영하고 있으며 연 매출이 1300억 원에 달하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr