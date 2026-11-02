[사진 제공 : 비보티비]

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김준현, 문세윤, 정호철이 대세 개그맨들 표 입담의 진수를 선보인다.2일 공개되는 유튜브 예능 ‘개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2’(이하 ‘개세모 시즌2’)에서는 개그맨 김준현, 문세윤, 정호철이 한자리에 모인다. "이게 무슨 조합인지 모르겠다"라며 공통분모를 찾던 세 사람은 '신동엽의 사랑을 받는 동생들'이라는 사실에 주목한다. 김준현은 이를 두고 "신동엽의 하수인들"이라며 뜻밖의 공통점에 반가움을 보인다.시작부터 김준현의 끊임없는 먹방은 물론, 녹화 전 스프레이를 무려 12번이나 뿌렸다는 '스프레이 먹방' 비화까지 공개되며 웃음을 자아낸다. 이어 세 사람은 이른바 '뚱보 MOU' 멤버들을 언급하며 서로를 향한 '뚱보'라는 표현도 기분 나쁜 비하가 아닌 애칭이라고 설명한다. 과연 이들이 꼽은 '뚱보 MOU'의 멤버는 누구일까.김준현의 새로운 도전도 눈길을 끈다. 최근 가수 홍경민이 처음 극본을 쓴 연극 ‘너를 들고 간다’에 출연 중인 김준현은 작품의 내용과 무대에 오르게 된 배경을 소개한다. 이를 듣던 문세윤은 김준현의 연극 계약서에 남다른 조건이 담겨 있다는 이야기를 꺼내며 호기심을 자극한다. 출연료보다 중요하게 여긴 김준현만의 특별한 출연 조건은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.이어 공채와 특채를 둘러싼 개그맨들의 자존심 대결도 펼쳐진다. SBS 공채 출신인 정호철을 중심으로 세 사람은 개그맨들의 출신과 이른바 ‘근본’을 두고 설전을 벌인다. 문세윤은 “어디 시험을 보나, 스카우트돼야지”라며 특채의 자존심을 세운다. 또 신동엽, 송은이, 임하룡 등 국내 대표 개그맨들의 출신까지 거론하며 논쟁에 불을 지핀다. 과연 팽팽한 공채와 특채 논쟁을 단번에 정리한 인물은 누구일지 방송을 통해 공개된다.아내와 2세를 계획 중이라는 정호철은 생각처럼 쉽지 않은 현실적인 고민을 털어놓는다. 여러 비법을 알아보고 있다는 정호철의 이야기에 김준현은 자신이 전해 들은 특별한 경험담을 꺼낸다. 특히 “짐승처럼 해야 된다”라는 과감한 표현으로 정호철을 당황하게 만든 김준현의 조언은 무엇일지 기대가 모인다.한편, ‘개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2’ 4회는 2일 오후 6시 유튜브 채널 ‘비보티비’에서 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr