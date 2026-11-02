2일 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 388회에는 어린 시절 가족과 헤어진 뒤 홀로 살아온 사연자가 출연한다. / 사진=텐아시아 DB

2일 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 388회에는 어린 시절 가족과 헤어진 뒤 홀로 살아온 사연자가 출연한다. / 사진제공= KBS JOY 무엇이든 물어보살

2일 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 388회에는 어린 시절 가족과 헤어진 뒤 홀로 살아온 사연자가 출연한다. / 사진제공= KBS JOY 무엇이든 물어보살

초등학교 6학년 때 보육원에 맡겨진 뒤 가족과 떨어져 살아온 사연자가 부모와 누나를 찾고 싶다고 밝혔다.2일 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 388회에는 어린 시절 가족과 헤어진 뒤 홀로 살아온 사연자가 출연한다.이날 사연자는 초등학교 6학년 때 보육원에 들어갔다고 밝힌다. 이후 성인이 된 그는 개명부터 키 수술, 성형수술까지 받으며 자신의 삶을 바꾸기 위해 노력해 왔다.원하는 모습을 갖추고 하고 싶었던 일들도 하나씩 이뤘지만, 시간이 지날수록 공허함을 느꼈다고 한다. 결국 오랫동안 연락이 끊긴 가족을 다시 만나고 싶다는 생각에 방송 출연을 결심했다.사연자는 보육원에서 지내는 동안 가족이 찾아온 횟수가 손에 꼽을 정도였다고 털어놓는다. 이를 들은 서장훈과 이수근은 "자기 자식인데 어떻게 이렇게 연락을 안 할 수가 있어?"라며 이해하기 어렵다는 반응을 보인다.사연자는 부모와 누나를 찾기 위해 여러 방법을 시도했지만, 현재 가족이 어디에서 지내는지조차 확인하지 못했다고 설명한다.그는 방송을 통해 가족에게 "그냥 같이 밥 한 끼라도 하고 싶다"는 말을 전한다. 오랜 시간 떨어져 지낸 가족에게 바라는 것은 특별한 보상이나 거창한 일이 아닌, 함께 식사하는 평범한 시간이라는 것이다.서장훈과 이수근은 사연자의 이야기를 들은 뒤 가족을 찾는 일과 별개로 자신의 삶도 잘 돌보길 바란다고 조언한다. 특히 "눈치 보지 말고 어깨 펴"라며 지금까지 혼자 살아온 사연자를 격려한다. 사연자가 가족과 연락이 끊긴 구체적인 사연과 두 MC의 조언은 이날 방송에서 공개된다.한편 '무엇이든 물어보살'은 2일 KBS Joy에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr