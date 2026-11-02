스트레이 키즈 아이엔 / 사진=JYP엔터테인먼트

'나의 유죄인간' OST Part 4 / 사진=STONE MUSIC(스톤 뮤직)

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 아이엔(I.N)이 데뷔 후 첫 솔로 OST를 선보인다.2일 OST 제작사 스톤뮤직(STONE MUSIC)은 "오늘(2일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 스트레이 키즈 아이엔이 가창에 참여한 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간' OST Part 4 'GUILTY PLEASURE'가 정식 발매된다"고 밝혔다.'GUILTY PLEASURE'(길티 플레저)는 경쾌한 비트에 청량한 밴드 사운드를 더한 팝 록 장르의 곡이다. 다른 사람에게 쉽게 털어놓지 못하는 감정과 상대방의 진짜 모습을 마주한 뒤에도 사랑을 이어갈 수 있을지 고민하는 마음을 가사에 담았다.아이엔은 이번 곡을 통해 처음으로 단독 OST 가창에 나섰다. 특유의 맑고 신비로운 음색으로 밝은 분위기의 멜로디를 소화하면서도 겉으로 드러내지 못한 인물의 복잡한 감정을 표현했다. 경쾌한 사운드와 대비되는 애틋한 정서가 곡의 특징이다.아이엔이 OST에 참여한 '나의 유죄인간'은 살인 사건의 용의자가 된 재벌 3세와 그의 수행비서로 위장해 접근한 특수부대 출신 형사의 이야기를 그린 스릴 로맨스 드라마다. 문수정 작가가 극본을 쓰고 박단희 감독이 연출을 맡았으며, CJ ENM 스튜디오스가 기획하고 피타팻 스튜디오가 제작했다.아이엔의 첫 솔로 OST 'GUILTY PLEASURE'는 2일 오후 6시 각종 온라인 음원 플랫폼에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr