이성욱이 환자의 수술을 두고 고민에 빠졌다. / 사진=SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 방송 화면 캡처

이성욱이 환자의 수술을 두고 고민에 빠졌다. / 사진=SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 방송 화면 캡처

배우 이성욱이 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 환자의 수술을 두고 고민에 빠진 의사의 모습을 보여줬다.지난 31일 방송된 SBS 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 8회에서는 배흥곤(이성욱 분)이 의료 공백으로 수술받기 어려워진 어린 환자의 사연을 접하는 모습이 그려졌다.배흥곤은 환자에게 수술이 시급하다는 사실을 알고 있었지만 직접 수술을 맡는 데에는 부담을 느꼈다. 고난도 수술을 감당할 자신이 없었던 그는 "계샘 아니었음, 내 몫인데"라고 말하며 자신의 심경을 털어놨다. 환자를 치료해야 한다는 책임감과 수술에 대한 두려움 사이에서 쉽게 결정을 내리지 못했다.이후 배흥곤은 계수정(김지원 분)이 홀로 수술하는 모습을 지켜봤다. 수술 과정을 살피던 그는 계획대로 진행될 가능성이 보이자 안도했다. 그러나 후배 마성규(권승우 분)가 현장에서 수술을 지켜보지 못했다는 사실에는 아쉬움을 나타냈다.배흥곤은 파업을 지지하면서도 환자의 치료가 늦어지는 상황을 걱정했다. 후배가 수술 현장에서 배울 기회를 놓쳤다는 점에도 안타까워했다. 이성욱은 환자의 상태를 걱정하면서도 선뜻 수술에 나서지 못하는 모습과 후배를 향한 복잡한 마음을 표정과 대사로 표현했다.이성욱은 의료 공백을 둘러싼 갈등 속에서 고민하는 배흥곤의 모습을 연기했다. 수술에 대한 부담을 솔직하게 털어놓는 장면부터 계수정의 수술을 지켜보며 안도하는 모습까지 상황에 따라 달라지는 반응을 보여줬다.'닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr