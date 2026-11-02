허준석이 환자들을 걱정하다 눈물을 삼켰다. / 사진=SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 방송 화면 캡처

허준석이 환자들을 걱정하다 눈물을 삼켰다. / 사진=SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 방송 화면 캡처

배우 허준석이 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 환자들을 걱정하다 홀로 눈물을 삼키는 모습을 보여줬다.지난달 30일과 31일 방송된 SBS 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서는 김성진(허준석 분)이 계수정(김지원 분)을 도와 환자들을 돌보는 모습이 그려졌다.김성진은 계수정의 부탁을 받고 오상범(하성광 분)이 46년 전 겪었던 사고 상황을 재연했다. 그는 컨퍼런스 룸에서 연극을 하듯 당시 상황을 설명하며 오상범이 과거의 기억과 감정을 떠올릴 수 있도록 도왔다.어린 환자를 위해 직접 나서기도 했다. 김성진은 계수정에게 곰인형을 치료해 달라고 부탁했다. 이어 아이가 불안해하지 않도록 차분히 설명했고, 곁에서 함께 곰인형을 봉합하는 과정을 지켜봤다.의료진의 파업으로 응급실 운영이 중단된 상황에서는 김성진의 또 다른 모습이 나타났다. 그는 겉으로는 아무렇지 않은 척했지만 환자들을 걱정하며 홀로 눈물을 삼켰다. 환자들의 상황에 답답함을 느껴 목소리를 높이는 모습도 보여줬다.허준석은 사고 상황을 재연하는 장면에서 연극적인 말투를 사용하다가도 어린 환자를 대할 때는 부드러운 태도로 바뀌었다. 파업으로 환자들이 치료받기 어려워지자 감정을 억누르지 못하는 모습도 연기했다. 상황에 따라 달라지는 김성진의 행동과 감정을 표현했다.'닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr