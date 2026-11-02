사진 = 신슬기 인스타그램

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사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

배우 신슬기가 청순한 일상 사진부터 운동 중인 모습까지 공개하며 다채로운 매력을 선보였다.최근 신슬기는 자신의 인스타그램에 다수의 사진을 게시했다.공개된 사진 속 신슬기는 짙은 초록색 소파에 누워 카메라를 향해 두 손을 활짝 펼치고 있다. 검은색 집업 상의를 입고 머리를 뒤로 묶은 채 환하게 미소 짓는 모습으로 손을 카메라 가까이 내민 장난스러운 포즈와 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다.이어진 사진에서 신슬기는 같은 소파에 앉아 커다란 쿠션을 끌어안고 카메라를 올려다보고 있다. 머리를 높게 올려 묶은 자연스러운 헤어스타일에 검은색 상의와 청바지를 매치했으며 손목에는 은색 시계를 착용했다. 쿠션에 팔을 걸친 편안한 자세와 동그랗게 뜬 눈이 어우러져 귀여운 매력을 드러냈다.또 다른 사진에서 신슬기는 필라테스 기구의 손잡이를 잡고 상체를 앞으로 기울인 채 거울을 바라보고 있다. 갈색 스포츠 브라톱과 레깅스를 착용하고 머리를 낮게 묶어 단정한 운동 스타일을 완성했다. 등이 드러나는 상의 사이로 어깨와 등 근육의 윤곽이 돋보였으며 몸에 밀착되는 운동복이 탄탄한 실루엣을 드러냈다.마지막 사진에서 신슬기는 차량 좌석에 앉아 카메라 가까이 얼굴을 내밀고 손가락 하트를 만들고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 커다란 눈으로 카메라를 응시하고 있으며, 하얀 상의와 맑은 피부가 어우러져 청순한 분위기를 자아낸다.신슬기는 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥2'를 통해 얼굴을 알린 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔다. 이후 티빙 오리지널 시리즈 '피라미드 게임'에 출연하며 연기 활동을 시작했다. 또 신슬기는 최근 연극 '꽃의 비밀'을 통해 데뷔 후 처음으로 연극 무대에 도전하며 활동 영역을 넓혔다.한편 1998년생인 신슬기는 28세로 서울 강남구 신사역에 있는 대형 성형외과 원장의 딸인 것으로 알려졌다. 해당 성형외과 매매가는 1000억원으로 알려져 있다. 서울대학교 피아노 전공인 신슬기는 연기 활동으로 인기를 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr