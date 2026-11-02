빅뱅 시드니 공연 / 사진=YG엔터테인먼트
빅뱅 시드니 공연 / 사진=YG엔터테인먼트
그룹 빅뱅(BIGBANG)이 K팝 그룹 최초로 호주 시드니 아코르 스타디움에서 단독 공연을 개최했다.

빅뱅은 지난달 31일 호주 시드니 아코르 스타디움에서 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN SYDNEY'를 열고 현지 팬들과 만났다.

아코르 스타디움은 테일러 스위프트, 콜드플레이 등 세계적인 아티스트들이 공연한 장소다. 빅뱅은 K팝 그룹 중 처음으로 이곳에서 단독 콘서트를 열었다. 특히 2015년 이후 11년 만에 시드니에서 열린 빅뱅의 단독 공연인 만큼 현지 팬들의 관심이 집중됐다.
빅뱅 시드니 공연 / 사진=YG엔터테인먼트
빅뱅 시드니 공연 / 사진=YG엔터테인먼트
공연은 'FANTASTIC BABY', 'HANDS UP', 'TONIGHT'으로 시작됐다. 빅뱅은 시작부터 강렬한 퍼포먼스를 선보인 데 이어 'LOSER', '하루하루', '거짓말', '뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG)' 등 대표곡을 연달아 부르며 객석의 호응을 이끌어냈다.

멤버들의 개성을 살린 솔로 무대와 신곡 'BiiiG'도 볼 수 있었다. 빅뱅은 과거 히트곡부터 최신 음악까지 아우르는 세트리스트로 다양한 무대를 선보였다. 라이브 밴드의 연주에 댄서들의 군무가 더해졌으며, 특수효과와 불꽃놀이를 활용한 무대 연출도 눈길을 끌었다.
빅뱅 시드니 공연 / 사진=YG엔터테인먼트
빅뱅 시드니 공연 / 사진=YG엔터테인먼트
관객들은 노래를 따라 부르고 환호하며 멤버들에게 화답했다. 빅뱅은 공연을 마치며 "마침내 빅뱅이 돌아왔다. V.I.P(팬덤명) 덕분에 20주년이 가능했다"며 "이 순간이 우리가 함께할 더 많은 시간의 시작이기를 바란다. 앞으로도 행복하게 해드리겠다"고 말했다.

시드니 공연을 마친 빅뱅은 아시아에서 월드투어를 이어간다. 오는 7~8일 태국 방콕 라자망갈라 국립경기장에서 공연할 예정이다. 방콕 공연은 팬들의 성원에 힘입어 회차가 추가됐다. 빅뱅은 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 19개 도시에서 총 39회 공연을 펼칠 계획이다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

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