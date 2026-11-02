빅뱅 시드니 공연 / 사진=YG엔터테인먼트

빅뱅 시드니 공연 / 사진=YG엔터테인먼트

빅뱅 시드니 공연 / 사진=YG엔터테인먼트

그룹 빅뱅(BIGBANG)이 K팝 그룹 최초로 호주 시드니 아코르 스타디움에서 단독 공연을 개최했다.빅뱅은 지난달 31일 호주 시드니 아코르 스타디움에서 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN SYDNEY'를 열고 현지 팬들과 만났다.아코르 스타디움은 테일러 스위프트, 콜드플레이 등 세계적인 아티스트들이 공연한 장소다. 빅뱅은 K팝 그룹 중 처음으로 이곳에서 단독 콘서트를 열었다. 특히 2015년 이후 11년 만에 시드니에서 열린 빅뱅의 단독 공연인 만큼 현지 팬들의 관심이 집중됐다.공연은 'FANTASTIC BABY', 'HANDS UP', 'TONIGHT'으로 시작됐다. 빅뱅은 시작부터 강렬한 퍼포먼스를 선보인 데 이어 'LOSER', '하루하루', '거짓말', '뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG)' 등 대표곡을 연달아 부르며 객석의 호응을 이끌어냈다.멤버들의 개성을 살린 솔로 무대와 신곡 'BiiiG'도 볼 수 있었다. 빅뱅은 과거 히트곡부터 최신 음악까지 아우르는 세트리스트로 다양한 무대를 선보였다. 라이브 밴드의 연주에 댄서들의 군무가 더해졌으며, 특수효과와 불꽃놀이를 활용한 무대 연출도 눈길을 끌었다.관객들은 노래를 따라 부르고 환호하며 멤버들에게 화답했다. 빅뱅은 공연을 마치며 "마침내 빅뱅이 돌아왔다. V.I.P(팬덤명) 덕분에 20주년이 가능했다"며 "이 순간이 우리가 함께할 더 많은 시간의 시작이기를 바란다. 앞으로도 행복하게 해드리겠다"고 말했다.시드니 공연을 마친 빅뱅은 아시아에서 월드투어를 이어간다. 오는 7~8일 태국 방콕 라자망갈라 국립경기장에서 공연할 예정이다. 방콕 공연은 팬들의 성원에 힘입어 회차가 추가됐다. 빅뱅은 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 19개 도시에서 총 39회 공연을 펼칠 계획이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr