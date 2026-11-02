텐아시아 DB

딜커머스 웹예능 '까까죠'

방송인 강남이 기능성 속옷의 착용감을 검증하기 위해 고강도 운동에 나선다.딜커머스 웹예능 '까까죠'가 기능성 언더웨어 브랜드 라쉬반과 손잡고 세 번째 에피소드를 선보인다. '까까죠'는 출연자가 상품을 직접 개봉하고 사용해 본 뒤 소비자의 입장에서 가격 협상에 나서는 프로그램이다.이번 방송에서 MC 강남은 라쉬반의 속옷을 직접 착용한 채 고강도 운동 프로그램인 'F45(에프사오)'에 참여한다. 격렬한 움직임 속에서도 제품의 착용감이 유지되는지 몸소 확인하는 것. 현장에서 함께 운동한 참가자들의 실제 사용 후기도 공개될 예정이어서 관심을 모은다.제품에 사용된 특별한 소재 역시 강남의 호기심을 자극했다. 라쉬반 측은 나무에서 유래한 원료로 제작한 원단에 와사비 성분을 적용했다고 소개했다. 예상 밖의 설명을 들은 강남은 놀라움을 감추지 못했고, 속옷의 냄새를 직접 맡아보는 등 꾸밈없는 행동으로 웃음을 안겼다는 전언이다.가격을 결정하는 협상 과정에서는 강남과 라쉬반 대표의 치열한 기싸움이 펼쳐진다. 라쉬반 대표가 제품에 적용된 기술과 우수한 품질을 내세우자 강남은 "그거는 대표님 사정이잖아요"라고 맞받아치며 과감한 할인 조건을 제시한다. 소비자를 대신해 가격을 낮추려는 강남과 제품의 가치를 지키려는 대표 사이의 팽팽한 줄다리기가 관전 포인트다.여기에 구매 혜택을 건 특별한 승부도 마련됐다. 강남과 라쉬반 대표는 젠가 게임을 통해 무료 반품 혜택 제공 여부를 결정한다. 두 사람의 대결이 어떤 결과로 이어질지도 궁금증을 자아낸다.한편 라쉬반은 신체 구조를 고려한 입체적인 디자인과 기능성 원단을 앞세운 속옷 브랜드다. 강남의 고강도 운동 체험부터 대표와의 가격 협상, 구매 혜택을 둘러싼 대결까지 담긴 '까까죠' 3화는 2일 오후 6시 유튜브 채널 '스튜디오 죠스'를 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr