소속사 제공

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신예 한서은이 키이스트와 전속계약을 체결했다.2일 키이스트는 한서은과의 전속계약 체결 소식을 알렸다. 키이스트는 "광고와 연기 등 여러 분야에서 꾸준히 활동해온 한서은의 가능성을 눈여겨봤고, 좋은 인연으로 함께하게 되어 기쁘다"라며 "맑은 이미지와 신비로운 분위기가 공존하고 노래와 춤에도 강점을 지닌 만큼, 자신만의 색깔을 가진 배우로 성장할 수 있도록 전폭적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.한서은은 본명 김규리로 어린 시절부터 광고 모델로 활동해왔다. 2018년 tvN '나의 아저씨'에서 이지안(아이유 분) 아역으로 출연해 연기자로 첫발을 내디뎠고, 이후 tvN '호텔 델루나', '쌉니다 천리마마트', KBS2 '도도솔솔라라솔' 등에 출연해 차근차근 연기 경험을 쌓았다. 2024년에는 Mnet 'I-LAND2 : N/a'에 참가해 노래와 춤으로 새로운 면모를 선보였다.이제 활동명 '한서은'으로 배우의 길을 이어갈 그는 "키이스트와 함께하는 첫 시작이라 더욱 설렌다. 앞으로 다양한 작품과 캐릭터로 인사드릴 수 있도록 꾸준히 노력할 테니 새로운 모습에도 많은 기대와 응원 부탁드린다"라고 소감을 밝혔다.한편, 키이스트는 김희애, 차승원, 채정안, 배정남, 이주빈 등 다수의 유명 아티스트가 소속된 매니지먼트 부문과 KBS2 대하드라마 '문무'를 비롯한 드라마, 예능 제작 등 콘텐츠 사업을 진행하고 있는 종합 엔터테인먼트 기업이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr