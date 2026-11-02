조혜련이 이성미를 손절했던 사연을 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '교회는 안 다니는데 궁금은 하네요' 영상 캡처

조혜련이 과거 종교 문제로 인해 이성미와 갈등을 겪었던 일화를 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 '교회는 안 다니는데 궁금은 하네요' 영상 캡처

개그우먼 조혜련이 종교 문제로 오랜 절친 이성미와 2년 반 동안 연락을 끊었던 일화를 밝혔다.조혜련은 최근 유튜브 채널 '교회는 안 다니는데 궁금은 하네요'에 배우 태항호, 대중음악평론가 김호현과 함께 출연했다. 종교를 주제로 대화를 나누던 그는 이성미와 멀어졌던 시기를 떠올리며 당시 심경을 솔직하게 전했다.조혜련은 이성미가 자신을 위해 기도하고 있다며 연예인 연합예배에 함께 가자고 했던 일을 언급했다. 그는 반복된 권유에 "너무 부담스러웠다"며 결국 이성미의 전화번호를 지우고 연락을 끊었다고 밝혔다.특히 이혼 무렵 이성미와 식사했던 날을 기억에 남는 순간으로 꼽았다. 조혜련은 힘든 마음을 털어놓았는데, 식사를 마친 이성미가 눈물을 보인 뒤 그날 연합예배가 있다며 함께 가자고 권했다고 말했다. 그는 "거기에 데려온 저의가 너무 싫었다"고 당시 느낀 감정을 설명했다.결국 이성미를 따라 예배에 참석했지만, 그곳에서 마음이 더 상하는 일을 겪었다고. 그는 "한 번은 가줬다. 근데 이단 특집을 하더라. 거기에 내가 믿는 종교가 나왔다. 열받아서 뛰쳐 나갔다"며 "그 뒤로 2년 반을 연락 끊었다. 번호를 지워버린 것"이라고 밝혔다. 그러나 두 사람은 이후 조혜련이 교회에 다니게 되면서 다시 가까워진 것으로 알려졌다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr