배우 설인아는 극 중 남장 연기로 색다른 모습을 보여주고 있다. / 사진제공=tvN '나의 유죄인간'

극 중 입맞춤을 계기로 임시완과 설인아의 관계에 변화가 생긴다. / 사진제공=tvN '나의 유죄인간'

'나의 유죄인간' 임시완이 설인아와 뜻밖의 입맞춤을 한 뒤 평정심을 잃는다.2일 방송되는 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간' 5회에서는 태강그룹 TF팀 상무 윤이준(임시완 분)이 수행비서 강재희(설인아 분)의 입술에 계속 신경을 빼앗기는 모습이 그려진다.윤이준은 태강그룹 후계자로 자라며 늘 완벽해야 한다는 부담을 안고 살아왔다. 그런 그는 강재희와의 술자리에서 예상치 못한 위로를 받았다. 윤이준이 차갑게 선을 긋는 이유가 사실은 강재희를 보호하려는 마음이라는 것을 강재희가 알아차렸기 때문이다.같은 날 밤 윤이준은 술에 취한 강재희를 뒤따라가다 서로 입술이 부딪히는 사고를 겪었다. 하지만 강재희는 술에서 깬 뒤 이 일을 전혀 기억하지 못한다. 입맞춤을 기억하는 사람은 윤이준뿐이다.자신에게는 큰일인데 정작 상대가 기억조차 하지 못하자 윤이준은 심술이 난다. 그는 강재희에게 일부러 날카롭게 대하며 투정을 부린다. 그러면서도 강재희와 거리가 가까워질 때마다 저도 모르게 움찔하는 모습을 보인다.윤이준이 입맞춤의 여파에서 벗어나 원래의 일상으로 돌아갈 수 있을지, 강재희가 그날의 일을 언제 기억해 낼지 주목된다.'나의 유죄인간'은 이날 오후 8시 50분 방송된다. 해외 시청자는 아마존 프라임 비디오로 볼 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr