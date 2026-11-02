배우 주상욱이 아내 차예련과 기념 촬영을 하고 있다. / 사진=주상욱 SNS

배우 주상욱이 아내 차예련과 기념 촬영을 하고 있다. / 사진=주상욱 SNS

배우 차예련이 '학폭 의혹'을 부인했음에도, 비판이 주변 사람들을 향해 번지고 있다.배우 주상욱의 SNS 댓글창에는 "얼른 벗어나시기를", "안타깝네요", "내 최애 배우 행복만 해야 하는데", "아내분 학폭 사실인가요?" 등의 글이 달리고 있다. 아내 차예련의 학교폭력 의혹 제기 여파다.앞서 지난달 29일 한 온라인 커뮤니티에는 차예련의 학교 폭력을 주장하는 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 졸업 앨범 사진을 증거로 제시하며 "OO중학교 출신 C 배우의 실체는 과거 학폭 가해자이자 일진 출신"이라고 주장했다.A씨는 "TV나 유튜브 등에 웃으며 나오거나 좋은 아내, 좋은 엄마, 요리 잘하는 건강한 이미지로 소비되는 모습을 볼 때마다 고통을 느낀다"며 "그 사람 때문에 지금까지도 정신건강의학과에 다니며 약을 먹고 우울증과 불안증세를 안고 살아간다"고 호소했다.A씨는 C씨가 교실 뒤, 화장실, 학교 인근 건물 복도 등에서 상습적인 괴롭힘을 이어왔다고도 전했다. 방과 후 학교 근처 건물 복도로 끌고 가 무차별 폭행을 가했다며 "악랄하게 뺨 위주로 때렸고 고막이 찢어지고 뺨이 퉁퉁 부었다"고 토로했다. 소풍 당시 자신의 운동화와 C씨의 하이힐을 바꿔 신을 것을 강요하며 폭언과 협박을 했다는 일화도 덧붙였다. 그러면서 "아니라고 우기거나 '기억나지 않는다', '사실무근이다'라고 헛소리한다면 동창생들의 증언과 추가 증거를 제출하겠다"고 경고했다.작성자가 실명을 거론하진 않았지만 1985년생, 이니셜 C, 요리 잘하고 건강한 이미지의 기혼 여배우라는 특징이 맞물리며 네티즌 수사대의 지목은 차예련을 향했다. 이에 30일 차예련의 소속사 HB엔터테인먼트는 학폭 의혹에 대해 "확인 결과 사실무근"이라는 공식 입장을 신속하게 밝혔다.하지만 이내 차예련의 유튜브 댓글창에 진실을 묻는 일부 누리꾼들의 댓글들이 지워져 의혹을 키웠다. 이후 댓글을 아예 달 수 없도록 제한되면서 진실을 요구하는 목소리는 커지고 있다. 그러자 제작진 측은 "댓글은 출연진의 관여 없이 제작진의 판단으로 관리하고 있다"고 밝혔다. 이어 "관련 사안에 대해 확인이 진행되는 동안 무분별한 루머 확산 및 가족에 대한 인신공격 방지를 위해 일부 영상 및 댓글창을 비활성화하겠다"고 양해를 구했다.SNS도 누리꾼들이 댓글을 함부로 달 수 없도록 설정됐다. 2일 차예련의 인스타그램 속 첫 번째 고정 게시물 댓글창에는 누리꾼들의 글들이 보이지 않도록 되어 있으며, 계정주의 수락이 있어야 댓글을 쓸 수 있도록 조치됐다.한편 차예련은 2017년 배우 주상욱과 결혼해 2018년 딸을 출산해 슬하에 두고 있다. 남편 주상욱은 최근 SBS 금토드라마 '김부장'에서 주강찬 회장 역으로 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr