사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

올데이 프로젝트 멤버 애니가 붉은 조명으로 물든 차량 안에서 강렬한 분위기의 근황 사진을 공개했다.애니는 최근 자신의 인스타그램에 "drivin to nowhere"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 애니는 붉은 조명이 비치는 차량 운전석에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 흰색 민소매 상의를 입고 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 한 손을 머리 위에 올린 모습이다. 몸을 옆으로 기울인 포즈와 또렷한 눈매가 어우러지며 강렬한 분위기를 자아냈다. 차량 내부에는 생로랑 로고가 돋보이는 검은색 가방이 놓여 있어 눈길을 끈다.이어진 사진에서 애니는 한 손으로 머리카락을 쓸어 올리며 고개를 옆으로 돌리고 있다. 어깨와 팔 라인이 드러나는 민소매 차림에 검은색 팔찌를 착용했으며 길게 흘러내린 머리카락이 자연스러운 분위기를 더한다. 붉은빛을 받은 얼굴과 살짝 벌어진 입술이 몽환적인 느낌을 자아낸다.마지막 사진에서 애니는 좌석 등받이에 몸을 기댄 채 정면을 응시하고 있다. 긴 머리를 양쪽 어깨 앞으로 늘어뜨리고 입술을 가볍게 다문 모습으로 붉은 조명 아래 선명하게 드러난 눈매가 시선을 사로잡는다. 앞쪽에 놓인 검은색 가방과 어두운 차량 내부가 어우러지며 감각적인 분위기를 완성했다.한편 신세계 3세인 애니가 속한 올데이 프로젝트는 두 번째 EP 'CRASH'를 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다. 최근에는 신곡 활동과 함께 다양한 방송과 공연에 참여하며 팬들과 만났다.특히 애니는 올데이 프로젝트의 뮤직비디오가 상영되는 신세계백화점 대형 전광판 앞에서 인증 사진을 촬영한 근황으로도 화제를 모았다. 이번에는 연습실에서 촬영한 거울 셀카와 서로 다른 분위기의 얼굴 사진을 공개하며 무대 밖에서도 개성 있는 스타일을 선보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr