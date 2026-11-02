유깻잎 유튜브

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뷰티 유튜버 유깻잎이 가슴 재수술 이후 달라진 몸 상태와 만족도를 솔직하게 공개했다.유깻잎은 지난 1일 자신의 유튜브 채널에 '또 수술했다고? 가슴 재수술을 결심하게 된 진짜 이유'라는 제목의 영상을 게재했다. 영상에서 그는 가슴 재수술을 받은 지 1년이 지났다며 수술을 결정한 배경과 회복 과정, 현재 상태 등을 상세하게 전했다.유깻잎은 재수술 결과에 대해 높은 만족감을 나타냈다. 그는 "만족하냐고 묻는다면 1000%, 10000%라고 말하고 싶다"며 결과에 대한 기쁨을 드러냈다.이어 "리플링 현상도 없고 전에 불편했던 점들이 완전히 사라졌다"고 밝혔다. 리플링은 가슴 보형물의 주름이나 굴곡이 피부 표면으로 드러나는 현상을 뜻한다. 유깻잎은 자세에 상관없이 편안하게 누울 수 있게 됐다며 통증이 사라진 것은 물론 가슴의 모양과 촉감에도 만족한다고 설명했다. 첫 수술과 비교해 부기가 덜하고 회복 속도도 빨랐다고 덧붙였다.유깻잎이 재수술을 선택한 데에는 외적인 변화뿐 아니라 신체적인 불편함도 영향을 미쳤다. 그는 기존에 삽입했던 보형물의 크기를 줄이고 새가슴 체형을 보완하기 위해 다시 수술대에 올랐다고 밝힌 바 있다. 특히 겨드랑이 주변에서 불편함을 느끼고 옆으로 누워 잠을 자는 것조차 쉽지 않았던 것으로 알려졌다.재수술을 둘러싼 일부 누리꾼들의 지적에 대해서도 자신의 생각을 분명히 했다. 유깻잎은 "내가 불편해서 했고, 내가 원해서 했다. 순전히 나의 만족을 위한 것"이라며 수술을 결정한 이유가 오롯이 자신에게 있다고 강조했다.앞서 유깻잎은 자녀 양육비를 마련하기 위해 카페에서 아르바이트하고 있다는 근황을 전한 바 있다. 이를 두고 일부 누리꾼들이 성형수술에 들어간 비용을 문제 삼으면서 논란이 일기도 했다.이에 유깻잎은 "일해서 돈을 벌고 양육비를 주고 재수술하는 게 타인이 부정적으로 의문을 가질 일이냐"고 반문하며 자신의 경제활동과 수술 결정을 둘러싼 시선에 반박했다.한편 유깻잎은 2016년 유튜버 최고기와 결혼해 슬하에 딸을 뒀으나 2020년 이혼했다. 현재 딸은 최고기가 양육 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr