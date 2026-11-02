그룹 티아라 출신 소연이 축구 국가대표 조유민과 포즈를 취하고 있다. / 사진=소연 SNS

사진=소연 SNS

그룹 티아라 출신 소연이 임신으로 설레는 마음을 거듭 표출했다.소연은 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 "지난번 그림자 사진도 사실은 이랬던 거"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 소연이 남편이자 축구선수인 조유민과 입맞춤을 나누고 있는 모습. 특히 그림자에는 소연의 배가 볼록 튀어나와 있었다. 이전에 임신한 상태로 누리꾼들에게 근황을 알렸던 사실을 뒤늦게 밝혔다.앞서 소연은 이날 자신의 SNS를 통해 "오늘 네 번째 결혼기념일에 너무나 감사하고 소중하고 기쁜 소식을 전하려고 한다"며 "곧 저희의 아기가 태어난다. 사실 저 뒤뚱뒤뚱 배뚠뚠이 생활 중"이라며 임신 소식을 전했다.9세 연하의 조유민과 3년 연애 끝에 2022년 결혼한 소연은 4년 만에 아이를 갖게 됐다.한편 소연은 조유민이 2024년 아랍에미리트(UAE) 샤르자 FC로 이적하면서 두바이로 이주해 살아왔다. 그러나 지난 9월 조유민이 샤르자FC를 떠나 일본 J리그1 도쿄 베르디로 이적하면서 두 사람은 일본에 거주하고 있다. 샤르자 FC 활동 당시 조유민의 예상 연봉은 20억 원으로 추정됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr